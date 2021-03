Ärger um Nordirland-Protokoll

Clodagh Kilcoyne/REUTERS »Nordirland-Protokoll macht Karfreitagsabkommen null und nichtig«: Deutliche Ansage auf einem Plakat in Larne (12.2.2021)

Die Umsetzung des im Zuge des »Brexits« zwischen der Europäischen Union und Großbritannien vereinbarten Nordirland-Protokolls sorgt weiterhin für Spannungen. Brüssel droht London nun mit einem Vertragsverletzungsverfahren, nachdem Großbritannien zuvor verschiedene Übergangsfristen einseitig um sechs Monate verlängert hat. Es dreht sich hier vor allem um Gesundheitszertifikate, die für die Einfuhr von Fleisch und pflanzlichen Produkten in die EU benötigt werden.

Durch das Protokoll werden an der nordirischen Ostküste gelegene Hafenstädte faktisch zu Zollgrenzen zum Rest Großbritanniens. Der Güterverkehr zwischen der britischen Hauptinsel und Nordirland ist deshalb in den vergangenen Monaten immer wieder vor Herausforderungen gestellt worden. Teilweise kam es in Nordirland zu Lieferengpässen. Der Unternehmerverband »Northern Ireland Retail Consortium« hat die Verlängerung der Übergangsfristen durch die britische Regierung in einer Stellungnahme inzwischen begrüßt, auch wenn diese nur einseitig geschehen sei. Die EU hatte derartige Verlängerungen zuvor abgelehnt und lediglich einem Treffen zwischen britischen und EU-Vertretern Ende März zugestimmt. Die Verpflichtung zur Mitführung der Gesundheitszertifikate soll jedoch laut Nordirland-Protokoll Anfang April in Kraft treten. Den damit überforderten Logistikunternehmen war das von der EU vorgeschlagene Treffen Ende März deshalb zu kurz vor der Deadline.

Während Großbritannien laut verschiedenen Medienberichten in den gesetzten Maßnahmen lediglich »temporäre technische Schritte« sieht, die zur Umsetzung des Protokolls nötig seien, reagiert die EU-Kommission verärgert. In Stellungnahmen heißt es, der von London getätigte Schritt könnte »einen Hammerschlag« bedeuten, der das Vertrauen zwischen Großbritannien und EU weiter beschädigen werde. Der britische Nordirland-Minister Brandon Lewis reagierte am Freitag auf diese Vorwürfe mit einem Kommentar in der konservativen britischen Tageszeitung Daily Telegraph. Die EU müsse ihrerseits die ernsthaften Konsequenzen ihrer Maßnahmen vom Januar erkennen, so Lewis. Damals hatte die EU versucht, den Artikel 16 des Protokolls zu benutzen, um die Einfuhr von Covid-19-Impfstoffen nach Nordirland zu behindern. Diese Maßnahme habe die dortigen unionistischen Bevölkerungsgruppen »mitten ins Herz getroffen« und somit nicht nur das Nordirland-Protokoll, sondern auch den irischen Friedensprozess beschädigt, so Lewis weiter.

Tatsächlich wächst der Druck aus dem nordirischen unionistischen Lager auf die britische Zentralregierung. Im Februar wurden Einfuhrkontrollen in nordirischen Häfen für kurze Zeit gestoppt, weil es angeblich Drohungen unionistischer paramilitärischer Gruppierungen gegen Zollbedienstete gegeben haben soll. Ende Februar gab es ein Treffen zwischen der unionistischen Partei DUP und dem Loyalist Communities Council (LCC), einer legal operierenden Organisation, die die Interessen verschiedener loyalistischer paramilitärischer Gruppierungen Nordirlands in der Öffentlichkeit vertritt.

Am Donnerstag berichteten britische Medien über eine LCC-Stellungnahme, die offenbar sowohl an die britische als auch die irische Regierung verschickt worden war. Darin teilte das LCC mit, das im Jahr 1998 in Kraft getretene Karfreitagsabkommen nicht mehr unterstützen zu wollen. Mit diesem Abkommen wurde seinerzeit der Nordirland-Konflikt institutionalisiert und befriedet, jedoch nicht abschließend gelöst. In einem vom Guardian am Donnerstag veröffentlichten Auszug aus dem LCC-Brief heißt es: »Wenn Sie (die britische und die irische Regierung) den Vertragstext (des Karfreitagsabkommens) nicht in Gänze ehren, werden Sie die Schuld an dem Bruch dieses Abkommens haben.« Der LCC-Brief ruft zwar zu friedlichem Protest gegen das Nordirland-Protokoll auf. Die Botschaft dieser paramilitärischen Vereinigung dürfte dennoch angekommen sein.