Robert Michael/dpa Sind in einer guten Ausgangsposition: Belegschaft und Gewerkschaft IG BCE (29.5.2021)

Sie sind ein rares Gut: Halbleiter. Und knapp sind die Chips derzeit überall, in der IT- und Mobilfunkindustrie oder in der Energiebranche. Nicht zuletzt bei den Autobauern. Mag die Karosserie noch so schön, der Motor noch so leistungsfähig sein, ohne eingebaute Halbleiter funktioniert nicht einmal der Zündschlüssel.

Deshalb will der Chipauftragsfertiger Globalfoundries kräftig nachlegen, im Werk in Dresden etwa. Vorstandschef Thomas Caulfield hatte im Gespräch mit Reuters angekündigt, im laufenden Jahr 1,4 Milliarden US-Dollar (1,2 Milliarden Euro) in seine Standorte zu investieren, um die Halbleiterstückzahlen drastisch zu erhöhen, schrieb das Handelsblatt am Mittwoch. Die Finanzmittel sollen demnach zu gleichen Teilen in die ­Chipfabriken in der sächsischen Landeshauptstadt, in Malta im US-Bundesstaat New York und in Singapur gesteckt werden.

Der »Digitalisierungsschub«, so Caulfield sei ursächlich für die aktuellen Engpässe in der Halbleiterfertigung. »Wegen der Coronakrise haben sich Technologien in einem Jahr verbreitet, die sonst zehn Jahre dafür gebraucht hätten.« Vor Ausbruch der Pandemie habe die Chipbranche mit einem jährlichen Wachstum von fünf Prozent gerechnet, jetzt sei es doppelt soviel. Globalfoundries selbst geht für das laufende Jahr von einem Umsatzzuwachs von neun bis zehn Prozent aus; 2020 waren es gut 5,7 Milliarden US-Dollar, schreibt das Handelsblatt.

Globalfoundries wurde 2009 als ein Unternehmen zur Halbleiterfertigung von Advanced Micro Devices (AMD) gegründet, dem einst wichtigsten US-amerikanischen Konkurrenten des »marktführenden« Herstellers Intel. Derzeit sind in der Chipfabrik im Norden Dresdens rund 3.200 Menschen beschäftigt, weltweit sind es nach Unternehmensangaben mehr als 16.000. Das Dresdner Globalfoundries-Werk hat eine wechselvolle Geschichte. Errichtet wurde es Ende der 1990er Jahre als Fertigungsstätte von AMD. Die Kalifornier investierten mehrere Milliarden Euro in Sachsen, kassierten aber auch Hunderte Millionen an Subventionen, berichtete bereits im Oktober 2019 das Handelsblatt.

Knatsch gibt es seit einem Jahr ob der Durchsetzung tariflicher Mindeststandards. Die IG Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) strebt eine Tarifbindung mittels eines Haustarifvertrags an. Drei Kurzzeitstreiks im März, Mai und Dezember vergangenen Jahres waren erforderlich, um die Geschäftsführung an den Verhandlungstisch zu bewegen. Ein Teilerfolg. »Ende dieses Monats sollte eine Tarifvereinbarung unter Dach und Fach sein«, bestätigte Norbert Winter, zuständiger IG-BCE-Betriebsbetreuer bei Globalfoundries in Dresden, am Freitag im jW-Gespräch. Die Chancen stünden gut – auch deshalb: »Die Produktion ist volle Kanne ausgelastet, die Umsätze steigen«, sagte Winter. Momentan gebe es mehr Anfragen und Aufträge als abgearbeitet werden könnten. Also, keine Kurzarbeit wie in anderen Branchen. Im Gegenteil, eher fehle es an Arbeitskräften im Betrieb, weiß Winter. Eine komfortable Situation für die Beschäftigten. Das schaffe auch mehr Verhandlungsmacht, so Winter. Die braucht es auch. Denn: »Sollte die Geschäftsführung einen Rückzieher machen, werden wir wieder streiken, klarer Fall.« Und das könne kaum im Interesse der Konzernbosse sein: Produktionsausfälle, Umsatzminus, Kundenärger.