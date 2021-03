So schreibt sich Krise

imago images/Baering Zurück in der Steinzeit: HSV Spieler Tim Leibold nach seiner roten Karte gegen St. Pauli (1.3.2021)

Viele meinen, das sportliche Ende des Hamburger SV hätte begonnen, als 2010 der Milliardär und Gefühlsschweizer Klaus-Michael Kühne, der einst mit Wolf Biermann die Schulbank drückte, als »Investor« einstieg. In der Folge machte er einen Haufen Bakschisch mit Transferrechten. An der HSV Fußball AG, in die seit 2014 die Profifußballabteilung ausgegliedert ist, hält Kühnes Holding AG 20,57 Prozent des Aktienpakets. Schlimm genug.

Doch der sportliche Abstieg des Klubs begann exakt auf dem Höhepunkt seiner Vereinsgeschichte. Am 25.5.1983 gewannen die Rothosen, angeführt von Felix Magath, in Athen gegen das mächtige Juventus Turin völlig verdient den Europapokal der Landesmeister. Zehn Tage darauf wurde man zum dritten Mal in der Bundesligageschichte Deutscher Meister. Danach verließ der Exdachdecker und Handballer Horst Hrubesch den Klub und wechselte zu Standard Lüttich. Lars »Mr. Europacup« Bastrup kehrte nach Dänemark zurück. Das Verhängnis nahm seinen Lauf. Vor allem, weil Manager Günter Netzer versagte, denn es kamen Dieter Schatzschneider und Wolfram Wuttke, zwei Egomanen. Der HSV spielte um fünf Titel und gewann keinen. Mit dem Weggang von Netzer (1986) und Trainer Ernst Happel (1987) war der Untergang des HSV besiegelt.

Was folgte, war dürres Mittelmaß. Zwischen 1989/90 und 1996/97 qualifizierte sich der HSV lediglich zweimal für den UEFA-Cup (1991 und 1996), landete ansonsten aber auf traurigen zweistelligen Tabellenplätzen und kämpfte gegen den Abstieg. Anfang der 90er Jahre war der Verein in Rekordzeit zugrunde gewirtschaftet. Nur vorübergehend rettete den HSV der Verkauf von Thomas Doll an Lazio Rom für die damalige Rekordablösesumme von 17 Millionen DM. Zwischen 1987 und 1999 standen dem Klub sieben Präsidenten vor. Im selben Zeitraum beschäftigte man acht verschiedene Trainer. Ziemlich überraschend qualifizierten sich die Hamburger jedoch noch zweimal für die Champions League. In der Saison 2000/01 brachte Trainer Frank Pagelsdorf die Raute auf den Platz. In Hamburg kam es zum »Jahrhundertspiel« gegen Juventus Turin (4:4). Die letzte große Nacht des HSV. Das Rückspiel wurde gar mit 3:1 gewonnen. Dennoch überstand man die Gruppenphase nicht. Auch nicht 2006/07.

Seit drei Jahren kickt der HSV nun schon im Unterhaus und darf dort gegen den SV Sandhausen oder Jahn Regensburg auflaufen. Letzte Saison vertütterten die Rothosen den Aufstieg zum zweiten Mal hintereinander. Vor der Seuchenunterbrechung stellte man den besten Angriff und die beste Abwehr, danach ging alles den Bach runter. Anfang der Saison kehrte Horst Hrubesch nach 37 Jahren zum HSV zurück und ist nun Direktor des Nachwuchsleistungszentrums. Das erkaltete Fanherz wird etwas wärmer. Sportlich klingeln indes wieder Alarmsirenen. Am Montag wurde man ausgerechnet von St. Pauli in die Steinzeit zurückgebombt, also auf den vierten Rang. Und das vor den beiden entscheidenden Spielen gegen Holstein Kiel (2.) am Montag und beim VfL Bochum (1.) am 12.3. Seit vier Spielen haben die Hamburger nicht mehr gewonnen. Krise schreibt sich genau so.