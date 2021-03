Optimistisch aus dem Stillstand

imago images/Hanno Bode Der Knoten wird sich lösen: Gesperrte Sportanlage im Hamburger Stadtpark

Einen kompletten sportlichen Stillstand wie im ersten Shutdown 2020 gab es aus Sicht des Philosophen und Sportethikers Hans Lenk »sonst nur in den Weltkriegen«. Dennoch ist der 85jährige im Gespräch mit junge Welt optimistisch. Damals seien zwar 1916, 1940 und 1944 Olympische Spiele sowie etliche Welt- und Europameisterschaften verhindert worden. Die internationale Sportbewegung sei anschließend aber stets »recht schnell zurückgekommen«. Denselben Reflex erwartet Lenk, Professor emeritus am Institut für Philosophie an der Universität Karlsruhe und von 2005 bis 2008 Präsident der Weltakademie der Philosophen, für die nähere Zukunft: »Der Sportlockdown bleibt aller Voraussicht nach temporär und ist nicht katastrophal oder systemkritisch – wenn auch sehr bitter für alle betroffenen Sportler und Organisationen.«

Brot und Spiele

Der moderne Sport internationalen Zuschnitts sei freilich längst nicht so alt wie die Pestwellen der Geschichte, erinnert Lenk. Epidemien habe es immer gegeben: »Sie trugen schon zum Zusammenbruch des (ost-)römischen Reiches bei.« Heute sei die Gesellschaft besser gewappnet. Mit der neuesten Impfstoffentwicklung dürfte sich die Situation in absehbarer Zeit entkrampfen und »Sport als Wettkampfform und Freizeitvergnügen wie auch als Big-Business-Sport« wieder möglich sein, so Lenk gegenüber jW. Auf die Fortschritte der Medizin gründet er ebenso die Erwartung, dass die Olympischen Sommerspiele wie geplant vom 23. Juli bis 8. August in Tokio stattfinden und nicht erstmals in Friedenszeiten ausfallen. Angesichts der Massenverfügbarkeit von mRNA-Impstoffen und eventuell anderer Medikamente sei eine Absage »nicht wahrscheinlich«. Wenngleich der Philosoph, selbst Gewinner einer olympischen Goldmedaille, wegen der sommerlichen Hitze zu einem späteren Termin im Herbst geraten habe – wie 1964, als das Ereignis vom 10. bis 24. Oktober stattfand. »Man hat die Tokio-Spiele leider um genau ein Jahr und nicht um einen Monat mehr verschoben«, sagt der Olympiasieger mit dem deutschen Ruderachter bei den Spielen 1960 in Rom.

Im aktuellen Sport hätten nach seiner Sicht der Dinge zum Beispiel beim »Großzirkus TV- und Mediensport« ökonomische Zwänge zu erfinderischen Um- und Auswegen wie »Geisterspielen« geführt, gemäß dem altrömischen Motto »panem et circenses«: Brot und Spiele als Ablenkung für die Massen. Die dreistelligen Millionenhilfen des Staates zur Aufrechterhaltung des Spielbetriebs vornehmlich im professionellen Teamsport bezeichnet Hans Lenk als »eher degoutant angesichts der notorisch unterbezahlten Pflegekräfte und der kassenärztlichen Knebelungen bei den Hausarztbudgets«. Immerhin sei es aber erfreulich, dass die Profifußballgewaltigen in nennenswertem Maße die kleineren Ligen und auch Amateursportarten unterstützen.

Schule der Demokratie

Zwar sei unter gesellschaftlichen Aspekten »beides wichtig«, sowohl der professionelle Sport als auch der Amateursport. Doch ethisch und pädagogisch sowie sozial sei der Amateursport »ungleich wichtiger«, betont der Mann, den der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) 2010 mit seinem erstmals vergebenen Ethikpreis ehrte. »Weit über 90 Prozent der Sporttreibenden im Bundesgebiet sind unbezahlte Amateure! Amateursport ist, neben künstlerischer Tätigkeit, die herausragende Schule der Eigenaktivität und Eigenleistung. Das gilt auch für Fairnesseinübung und Verantwortlichkeit oder Mitverantwortlichkeit in der Gruppe. Diese stellen eine jugend- und praxisnahe ›Schule der Demokratie‹ im Kleinen dar.«

Entsprechend plädiert der gebürtige Berliner, der in der Nähe von Karlsruhe lebt, für »weise« Pandemieregelungen der Politik insbesondere für den Kinder- und Jugendsport. Dies sei derzeit ein »dringliches Gebot«. Vornehmlich gelte es, »die kleinen sportlichen ›Rehkitze‹ zu retten und förderlich zu betreuen«, was allerdings »leichter gefordert als getan« sei. Zugleich mahnt Lenk eine grundsätzlich veränderte Betrachtung des Sports und seines Stellenwerts an. »Trotz aller Lobreden hat die deutsche Politik die unendlich wichtige Rolle und gesellschaftliche Bedeutsamkeit der größten deutschen Bürgerbewegung nicht gebührend erfasst – und zu sehr auf die bloße Medaillenförderung des Hochleistungssports reduziert.« Wie sehr die Gesellschaft auf die Werte des Sports angewiesen sei, zeige sich darin, dass sie von Staats wegen nicht erzeugt, verordnet oder durchgesetzt werden können, sondern im besten Sinne das Mitmachen aus freien Stücken zur Voraussetzung haben. »So ist die Gesamtgesellschaft auch auf die freiwillig gelebte soziale Gruppenorientierung, Mannschaftlichkeits-, Fairness- und Verantwortungsschulung der Sportvereinsmitglieder und vor allem der Sportübungsleiter und Sportlehrer angewiesen.«