Ende der Zahlungskette

Fabian Bimmer/REUTERS Aussterbende Geldhäuser: Die Banker wurden beim Aufhübschen der Bilanz erwischt

Die meisten Menschen hierzulande dürften am Mittwoch zum ersten Mal von der Greensill Bank AG gehört haben – als selbige von der Finanzaufsicht Bafin geschlossen wurde. Nun neigt die in Bonn und Frankfurt am Main ansässige Behörde im allgemeinen nicht gerade zum Aktionismus, sondern macht regelmäßig durch Inaktivität und Zuspätkommen auf sich aufmerksam. Der drastische Schritt legt daher nahe: Die Lage des kleinen Bremer Geldhauses muss ernst sein.

Man habe ein »Veräußerungs- und Zahlungsverbot« erlassen, hatte die Bafin am Mittwoch mitgeteilt. Außerdem habe man angeordnet, »die Bank für den Verkehr mit der Kundschaft zu schließen«. Auch dürfen keine Zahlungen mehr entgegengenommen werden, »die nicht zur Tilgung von Schulden gegenüber der Greensill Bank AG bestimmt sind«. So soll eine »drohende Überschuldung« abgewendet werden. Man will Zeit gewinnen, um »die Vermögenswerte in einem geordneten Verfahren zu sichern«, hieß es weiter.

Der nächste Schritt dürfte die Abwicklung sein. So hat die Aufsichtsbehörde schon mal klargestellt, dass Greensill keine »systemische Relevanz« habe. Die Notlage stelle daher »keine Bedrohung für die Finanzstabilität dar«. In der Tat gehört die Privatbank mit einer Bilanzsumme von zuletzt rund 4,5 Milliarden Euro im Finanzsektor zu den kleinen Fischen.

Was steckt hinter dem Crash? Auf dem deutschen Markt macht Greensill seit 2014 in Insiderkreisen vor allem durch relativ hohe Zinsen auf sich aufmerksam. Während im Zeitalter diverser ineinandergreifender Wirtschafts-, Finanz- und Währungskrisen vielerorts mit Kapitalanlagen nichts mehr zu holen ist, konnten Greensill-Kunden bis zuletzt weiterhin ihr Geld für sich arbeiten lassen. Die so eingesammelten Groschen wiederum verwendete die Bank, um das Geschäftsmodell des australischen Mutterkonzerns und der in London ansässigen Hauptsparte Greensill Capital am Laufen zu halten: Supply Chain Finance (Lieferkettenfinanzierung).

Das Prinzip ist einfach: Bei internationalen Lieferungen kommt es schon mal vor, dass die Zahlung auf sich warten lässt oder Rechnungen gänzlich offenbleiben. Lieferanten, denen das zu heikel ist, können ihre Forderung an Greensill verkaufen. Die Bank begleicht die Rechnung sofort und übernimmt das Risiko eines Zahlungsausfalls. Dafür behält sie einen Abschlag ein. Die Forderungen, die sie somit ansammelt, werden wiederum gebündelt und als sogenannte Lieferkettenfonds weiterverkauft. Allein im Geschäftsjahr 2019 sollen so Forderungen im Wert von rund 143 Milliarden US-Dollar fakturiert und weitergegeben worden sein.

Nun steht die Solidität ebendieser Fonds in Frage. Die Schweizer Großbank Credit Suisse, die im Handel mit den Papieren eine wichtige Rolle spielt, hatte Zweifel an deren Wert geäußert. Fast zeitgleich hatte der ebenfalls in der Schweiz ansässige Vermögensverwalter GAM die Geschäftsbeziehungen mit Greensill beendet. Den Rest erledigte der an den Finanzmärkten vorherrschende Herdentrieb: Niemand wollte mehr neue Greensill-Fonds haben. Wer welche hatte, wollte sie so schnell wie möglich loswerden. Das Kartenhaus ist in sich zusammengebrochen.

Wie groß der finanzielle Schlamassel ist, wird sich noch zeigen. Offenbar sah sich Greensill genötigt, die eigene Bilanz nach Wirecard-Manier aufzuhübschen. Das Einschreiten der Bafin wurde jedenfalls dadurch ausgelöst, dass die Bank nicht in der Lage war, Nachweise über die Existenz bilanzierter Forderungen zu erbringen.

Für die Anleger haben die Aufseher beruhigende Worte parat. Die Einlagen seien »im Rahmen des Einlagensicherungsgesetzes geschützt«. Dadurch sind Entschädigungen von bis zu 100.000 Euro pro Einleger möglich. Nur wenige Greensill-Kunden dürften mehr investiert haben. Zudem ist die Bank auch Mitglied des Einlagensicherungsfonds des Bankenverbandes (BdB), über den noch deutlich höhere Entschädigungen möglich sind. Zum Stresstest werden könnte die Abwicklung für die Einlagensicherungssysteme dennoch. So dürfte es sich um den größten Entschädigungsfall seit der Pleite der US-Investmentbank Lehman Brothers handeln, die den BdB-Fonds mit 6,2 Milliarden Euro belastet hatte. Professionelle Anleger werden seit Oktober 2017 vom BdB grundsätzlich nicht mehr entschädigt. Zu klären wäre auch, wie schnell und zu wessen Lasten die Fonds nach der Abwicklung wieder aufgefüllt werden.