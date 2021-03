Türkei stoppt Kontrolle von Waffenembargo

Brüssel. Die Türkei hat Marinesoldaten aus der EU erneut an der Kontrolle des UN-Waffenembargos gegen Libyen gehindert. Wie der Europäische Auswärtige Dienst (EAD) am Donnerstag nach einem dpa-Bericht bestätigte, blockierte das Außenministerium in Ankara am 21. und 22. Februar per Veto die Durchsuchung von zwei Handelsschiffen, die in Verdacht stehen, für illegale Transporte nach Libyen genutzt zu werden. Beide waren unter türkischer Flagge im Mittelmeer unterwegs und durften deswegen nicht gegen den Willen der türkischen Behörden inspiziert werden. Bereits im November hatte Ankara den Abbruch einer Durchsuchung erzwungen. Die BRD wird an diesem Freitag wieder ein Bundeswehr-Schiff mit rund 220 Soldaten für den EU-Einsatz ins Mittelmeer schicken. (dpa/jW)