Paraguay: Kollaps des Gesundheitssystems

Asunción. In Paraguay sind alle Betten auf den Intensivstationen mit Covid-19-Patienten belegt. Dies berichtete die Zeitung ABC Color am Mittwoch (Ortszeit). »Die Hospitäler brechen zusammen, die Notaufnahmen brechen zusammen, die Medikamentenversorgung bricht zusammen. Alles kollabiert», sagte die Vorsitzende des Ärzteverbandes, Gloria Meza. Wegen des Mangels an Material und Medikamenten kündigten verschiedene Gewerkschaften des Pflegepersonals für die kommenden Tage Proteste an. (dpa/jW)