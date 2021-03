Frankreich: Expremier Balladur freigesprochen

Paris. Der französische Expremier Édouard Balladur ist in einem Prozess um Rüstungsgeschäfte und Schwarzgeld freigesprochen worden. Der ehemalige Verteidigungsminister François Léotard wurde dagegen am Donnerstag in Paris zu zwei Jahren Haft auf Bewährung und einer Geldbuße von 100.000 Euro verurteilt. In dem Prozess vor dem Gerichtshof der Republik ging es um Rüstungsgeschäfte mit Pakistan und Saudi-Arabien. Dabei soll Schwarzgeld nach Frankreich geflossen sein, um Balladurs Präsidentschaftswahlkampf 1995 zu finanzieren. Auf dessen Wahlkampfkonto waren damals Gelder unbekannter Herkunft aufgetaucht. Léotard wurde wegen Beihilfe zur Veruntreuung verurteilt. Balladur könne dagegen keine Mitwisserschaft nachgewiesen werden, hieß es im Urteilsspruch. (AFP/jW)