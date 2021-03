Die mörderische Republik

imago images/KHARBINE-TAPABOR Entschuldigung ausgeschlossen: Französische Soldaten mit algerischen Gefangenen im Jahr 1958

Knapp 63 Jahre nach Ali Boumendjels Tod hat Staatschef Emmanuel Macron am Dienstag »im Namen Frankreichs« zugegeben, dass der algerische Freiheitskämpfer am 23. Mai 1957 von Geheimagenten der französischen Kolonialarmee umgebracht wurde. Die vom damaligen, bis heute als Ikone nicht nur der politischen Rechten verehrten Präsidenten Charles de Gaulle in den Krieg geschickten Soldaten hätten den Rechtsanwalt Boumendjel »mitten in der Schlacht um Algerien ergriffen, an einen geheimen Ort gebracht, gefoltert und ermordet«. Die Armee hatte den Tod ihres prominenten Gefangenen bis heute offiziell als »Selbstmord« kaschiert. Algeriens Präsident Abdelmadjid Tebboune ließ Macron indes bereits Anfang der Woche wissen, dass die »Probleme zwischen den beiden Staaten sich nicht mit Slogans regeln lassen«.

Macrons neuestes »Geständnis« geht auf einen umfassenden, vom Élysée-Palast selbst in Auftrag gegebenen Bericht des Historikers und Nordafrikaspezialisten Benjamin Stora zurück. Noch bevor er zum Staatschef gewählt wurde, im Februar 2017, hatte Macron während eines Besuchs in Algerien den Kolonialismus als »Verbrechen gegen die Menschlichkeit« bezeichnet.

Storas Studie, die er am 20. Januar in Paris vorgestellt hatte und die inzwischen auch als Buch veröffentlicht ist, wurde sowohl in Algerien als auch in Frankreich heftig kritisiert. Sie berücksichtige zwar den Wunsch der ehemaligen Kolonialherren nach politischer Entspannung zwischen den beiden Ländern, empfehle allerdings keine offizielle »Entschuldigung«. Macron, der am Dienstag vier Enkelkinder Boumendjels in seiner Residenz empfangen hatte, schloss eine »Entschuldigung« oder gar die Bezeugung von »Reue« kategorisch aus. Eine Nichte des Ermordeten, Fadela Boumendjel-Chitour, hatte »die Lügen des französischen Staats« im Februar, nach Erscheinen des Stora-Reports, als »verheerend« für die Beziehungen der beiden Völker bezeichnet. Die einflussreiche »Organisation Nationale des Moudjahidine« (ONM), ein Zusammenschluss algerischer Veteranen des Unabhängigkeitskrieges (1954–1962), werfen dem Historiker vor, die »Verbrechen der Kolonialmacht« verschleiert zu haben.

In einer für die Pariser Tageszeitung Libération verfassten Analyse des von Stora vorgelegten Textes hatte der Historiker und Spezialist der französischen Kolonialgeschichte, Pascal Blanchard, bereits im Januar die über Jahrzehnte von allen Präsidenten verfolgte Politik des Verheimlichens der Tatsachen angeprangert. Bei de Gaulle wie auch bei Giscard d’Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy oder François Hollande habe, was die Verbrechen der Republik in Algerien betreffe, »das Schweigen dominiert«. Der Errichtung von »nationalen Mahnmalen für die Kolonialarmee« in den neunziger Jahren folgte – sogar noch 2005 unter Chirac – ein Gesetzentwurf zur »positiven Kolonialisierung«, dessen Artikel 4 für Empörung im eigenen Land sorgte und der schließlich vom Verfassungsrat verworfen wurde. Wie es im Gesetzestext hieß, sollten die französischen Schulen im Geschichtsunterricht »insbesondere die positive Rolle der französischen Anwesenheit in Übersee, besonders aber in Nordafrika anerkennen sowie der Geschichte und den Opfern der Kämpfer der französischen Armee (…) den Platz einräumen, den sie verdienen«.

Das 2005 nicht beschlossene und von Hollandes Justizministerin Christiane Taubira als katastrophal bezeichnete Gesetz, das dem alten französischen Kolonialismus einen »positiven Einfluss« auf die unterdrückten und ausgebeuteten nordafrikanischen Völker zusprechen sollte, taucht neuerdings als politische Grundlage der neuen, imperialistischen Politik Frankreichs in Nordwest- und Zentralafrika wieder auf. Sowohl Sarkozy mit der Zerstörung Libyens und der Ermordung des dortigen Staatschefs, Muammar Al-Ghaddafi, als auch seine Nachfolger Hollande und Macron mit den sogenannten Operationen »Barkhane« und »Serval« in den Staaten der südlichen Sahelzone – beteiligt sind rund 5.000 französische Soldaten – beschönigten ihre Kriege immer wieder als notwendigen Kampf, der vor Ort »demokratische Verhältnisse« schaffen solle.