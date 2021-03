Syrien – Ein Jahrzehnt Krieg

Mahmoud Hassano/REUTERS Alles verloren: Inlandsvertriebene syrische Kinder in einem Lager nördlich von Aleppo (19.12.2020)

Zwischen dem 11. und 15. März ist es wieder so weit: Zehn Jahre nach Beginn von Protesten in Syrien im März 2011 wird von Politik und Medien in der westlichen Welt, von internationalen und privaten Hilfsorganisationen an die Opfer erinnert, die der Krieg von der Bevölkerung gefordert hat. Die zumeist im Ausland lebende syrische Opposition zeigt weiter mit dem Finger auf die Regierung in Damaskus und wird dafür vom westlichen Ausland unterstützt. Diejenigen, die bis heute in ihrer Heimat oder in Flüchtlingslagern in den Nachbarländern leben, werden täglich daran erinnert, wie ihr Leben vor dem Krieg war und was sie verloren haben.

Gesundheitsorganisationen der syrischen Opposition wie das Internationale Rettungskomitee (IRC), die Syrisch-Amerikanische medizinische Gesellschaft (SAMS) oder die Union für medizinische Hilfe und Rettungsorganisation (UOSSM) haben einen gemeinsamen Bericht mit dem Titel »Ein Jahrzehnt der Zerstörung – Angriffe auf die Gesundheitsversorgung in Syrien« vorgelegt. Die »Unabhängige Internationale Untersuchungskommission« zu Syrien, die vom UN-Menschenrechtsrat 2011 ins Leben gerufen wurde und diesem berichtet, legte einen Bericht über »Ein Jahrzehnt willkürlicher Festnahmen und Freiheitsentzug« vor, der am 11. März im Rat in Genf diskutiert werden soll.

Die regierungsnahe deutsche Welthungerhilfe, die im Dezember 1962 vom damaligen Präsidenten Heinrich Lübke gegründet wurde, veröffentlichte rechtzeitig zum Jahrestag unter dem Stichwort »Syrien. Zehn Jahre Krieg« ein Video über die Lage der Kinder: »Eine ganze Generation wächst in Trümmern auf«, so der Titel der Zeitlupenaufnahmen auf der Webseite der Organisation. Nicht zu übersehen ist der Button »Ihre Spende zählt«: 43 Euro für ein Hygienepaket, 100 Euro versorgen 1.000 Menschen mit dem täglichen Brot, 200 Euro helfen dabei, einen »schützenden Raum« für 500 Frauen und Kinder zu betreiben.

In zahlreichen Interviews mit deutschen Medien zeichnete der Syrien-Koordinator der Welthungerhilfe, Konstantin Witschel, kürzlich ein düsteres Bild über die Lage in Syrien. Mehr als zwölf Millionen Menschen hungerten, »Eltern verzichten zugunsten ihrer Kinder auf Mahlzeiten«. Besonders hart treffe es die Inlandsvertriebenen. Drei Gründe nannte er für die Verschärfung der Versorgungslage: »eine massive Offensive seitens des syrischen Regimes«, die zum Jahreswechsel 2019/2020 rund eine Million Menschen in der Provinz Idlib vertrieben habe, die Covid-19-Pandemie und extreme Währungsschwankungen, aufgrund derer sich »die Nahrungsmittelpreise zeitweise verdreifacht« hätten. Die Auswirkungen der einseitigen EU- und US-Sanktionen gegen Syrien erwähnte er nicht, obwohl UN-Offizielle immer wieder die verheerenden Folgen anprangern.

Der Mitarbeiter der Welthungerhilfe hatte ein Flüchtlingslager in Asas besucht, einem syrischen Ort nördlich von Aleppo, etwa zehn Kilometer von der syrisch-türkischen Grenze entfernt. Asas gilt als Basis der auch von Deutschland unterstützten »Syrischen Exilregierung«; die Welthungerhilfe kooperiert dort unter anderem mit »Ihsan Relief & Development«. Die der Opposition nahestehende Organisation versteht sich als »Serviceorganisation« für fremdfinanzierte Hilfe und Entwicklung und ist nach eigenen Angaben in Gebieten im Nordwesten Syriens und in Deraa aktiv, die von bewaffneten Regierungsgegnern kontrolliert werden.

Der Welthungerhilfe-Koordinator verwies auf die fünfte EU-Geberkonferenz »Unterstützung für die Zukunft von Syrien und der Region«, bei der Ende März Geld eingeworben werden sollen, um die Arbeit der vielen Hilfsorganisationen in und um Syrien herum weiter zu finanzieren. Wichtig sei darüber hinaus ein Termin im Juni, wenn der UN-Sicherheitsrat erneut über eine Resolution debattiere, die grenzüberschreitende humanitäre Hilfe nach Syrien verlängern und möglichst auch wieder ausweiten soll. Damaskus lehnt das ab und will, dass alle Hilfe innerhalb Syriens in alle Regionen verteilt werde. Zudem fordert das Land Unterstützung oder wenigstens ein Ende der Behinderungen des Wiederaufbaus. EU und USA sowie Golfstaaten wie Katar lehnen das ab, weil sie damit an Einfluss in Syrien verlieren würden.

Für Tausende Mitarbeiter von Hilfsorganisationen in und rund um das kriegszerstörte Land ist wichtig, dass ihre Projekte wie auch ihre Gehälter finanziert werden. Viele scheinen vergessen zu haben, dass das Ziel ihrer Arbeit nicht die behelfsmäßige Versorgung von Menschen in unerträglichen Unterkünften ist, sondern die Rückkehr dieser Menschen in ihre Heimat. Humanitäre Hilfe kann nur vorübergehend sein, erläuterte die Mitarbeiterin einer großen UN-Organisation, die namentlich nicht genannt werden wollte. Im jW-Gespräch in Damaskus im September 2020 sagte sie, Ziel müsse sein, dass die Menschen in Syrien wieder Arbeit, Wohnung, gesundheitliche Versorgung, Schule und Ausbildung, Sicherheit und Glück finden könnten. Niemand wolle und solle sein Leben lang von Hilfspaketen abhängig sein und in Zelten leben müssen.