IAEA: Resolution gegen Iran zurückgezogen

Wien. Im Streit um das Atomabkommen hat der Iran Gesprächen mit der Internationalen Atomenergieorganisation (IAEA) zugestimmt. Die IAEA werde sich Anfang April mit Vertretern Teherans zunächst auf der Ebene technischer Experten treffen, sagte IAEA-Chef Rafael Grossi am Donnerstag in Wien. Zuvor hatten Berlin, Paris und London eine Iran-kritische Resolution, die sie vor dem Gouverneursrat der Organisation einbringen wollten, auf Eis gelegt. Teherans Außenamtssprecher Said Chatibsadeh begrüßte diese Entscheidung. (dpa/jW)