Im Tränengasnebel

AP Photo

In Myanmar sind die Proteste gegen die Militärjunta auch am Donnerstag fortgesetzt worden. Dabei sind Einsatzkräfte erneut gewaltsam gegen Demonstrationen im ganzen Land mit Tränengas und Gummigeschossen wie hier in Yangon vorgegangen, berichteten lokale Medien und Teilnehmende. Es soll auch wieder Verletzte gegeben haben. Über mögliche Todesopfer gab es zunächst keine Informationen. Nach UN-Angaben waren allein am Mittwoch mindestens 38 Menschen ums Leben gekommen, als die Polizei mit scharfer Munition auf Demonstrierende geschossen hatte. (dpa/jW)