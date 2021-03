Harte Treffer setzen

Boxclub Chemnitz 94 Im Clinch: Maxi Klötzer (roter Dress) beim 28. Internationalen Chemnitzer Boxturnier 2018

Bis zum Aufwärmen ist noch etwas Zeit. Entspannt hockt Maxi Klötzer im Schneidersitz hinter den Seilen an der blauen Ecke des Hochrings, die Trainingsjacke bis zum Kinn hochgezogen. Ihren linken Ellenbogen stützt die Fliegengewichtlerin (bis 51 Kilo) lässig am untersten Seil ab. Anfangs sei ihr die Sportart egal gewesen, sagt sie im Gespräch mit junge Welt. Ihr Ziel indes keineswegs: Olympia. »Da will ich hin.« Und da wird Klötzer, wenn sie sich nicht selbst ausknockt, auch fighten. Vermutlich noch nicht in diesem Jahr in Tokio; fest im Visier hat sie die Spiele 2024 in Paris.

Aber erst einmal ist Aschermittwoch. Nicht, dass das an diesem Ort wichtig wäre. Klötzers Mikrokosmos, wie sie sagt, ist das Areal des Olympiastützpunktes in Frankfurt an der Oder. Eine Stadt mit 60.000 Einwohnern rund 100 Kilometer östlich von Berlin, direkt an der Grenze zu Polen. Seit Februar 2019 ist sie dort. Sie kam mit ihrem Trainer René Benirschke vom BC Chemnitz 94, den »Wölfen«, in die Oderstadt. Hier lernt und trainiert die Brandenburger Sportspitze. Mittenmang ist der Frankfurter Boxbundesstützpunkt. Leiter ist Stefan Köber. Kein Unbekannter, 2007 und 2010 wählten Leser des Fachmagazins Boxsport ihn zum »Amateurboxer des Jahres«. Köber hat das Treffen mit dem Autor arrangiert, führt ihn über das weitläufige Gelände mit seinen Athletenunterkünften, Trainingsstätten, Verwaltungsgebäuden samt Kantine schnurstracks in die Box­halle.

Schaukasten als Ansporn

Knapp 1.000 Quadratmeter für die Komplettausstattung. Sieben, acht Sandsäcke, einige mit Gebrauchsspuren. Drei Flachringe und ein Hochring, ein separater Kraftbereich mit Spiegeln, davor Hantelbänke und Ergometer. Schräg gegenüber die Galerie, eine Magnetwand mit fein säuberlich ausgeschnittenen Artikeln aus der Regionalpresse. »Boxer eine Woche hart gefordert« titelt die Märkische Oderzeitung, »Ein Kampfabend wie andere zuvor« oder »Silvio Schierle gewinnt EM-Bronze« schlagzeilen weitere Gazetten. Daneben eine bunte Fotostrecke, gut drei Meter lang. Szenen von Ausflügen ins Unterholz oder an den Strand. Etwas versteckt, aber immer im Augenwinkel, die Glasvitrine mit Pokalen, Schalen und Medaillen. Der Schaukasten als Ansporn: Hier werden ambitionierte Faustkämpfer zu siegreichen Punchern geformt.

Ihre erste Bewährungsprobe in der Elite absolvierte Klötzer mit Bravour. Ein glatter 5:0-Punktsieg gegen Ursula Gottlob beim international besetzten Round-Robin-Turnier vom 12. bis 15. Februar in Köln. Ihre Gegnerin galt als deutsche Nummer eins in ihrer Gewichtsklasse – bis dahin. »Das war wirklich stark«, zeigte sich Köber noch Tage später von Klötzers Leistung beeindruckt.

Bestnoten sammelt die Abiturientin auch in der Schule. Zwei Stunden liegen bereits hinter ihr, Biologie etwa, andere Pennäler wirken da schon arg strapaziert. Nicht so die 20jährige. Um 9.30 Uhr, nach der ersten Schulrunde, steht die erste Trainingsrunde auf dem Lehrplan. Fünfmal die Woche, zehn Einheiten insgesamt. »Ja, das ist mein durchschnittliches Pensum, je nachdem, in welcher Vorbereitungsphase wir gerade sind.« Vieles scheint bei Klötzer vorgezeichnet. Sie kennt es auch nicht anders: »Ach, Leistungssport habe ich schon immer gemacht«, sagt sie. Grundschule, Gymnasium – Unterrichtsschwerpunkt war immer Sport. Angefangen hatte sie auf Kufen, bis zur fünften Schulklasse, dann wechselte sie die Disziplin. »Ich habe mich nicht gegen Eiskunstlauf entschieden, sondern für das Boxen.« Ihr ist wichtig, das zu betonen. Eher beiläufig erwähnt sie, dass sie vermutlich eine Paarläuferin geworden wäre. Schwer vorstellbar: Maxi, die Fighterin, die den Clinch Eins-gegen-eins sucht, an der Hand eines Partners Pirouetten drehend, schön im Dreiviertelwalzertakt.

Es kam anders. Zum Glück, meinen viele. Die Erzählung geht so: Die promovierten Klitschko-Brüder, Vitali und Wladimir, hatten seinerzeit auf allen Kanälen viel Sendezeit. Beeinflussten ein, zwei Generationen von Sportinteressierten. »Siehst du, du willst irgendwann deinen Doktor in Medizin machen, das klappt auch als Boxerin«, soll Vater Klötzer zur Tochter gesagt haben. Maxi wurde weiter ermuntert: »Kleene, komm, probier das doch mal mit den Boxhandschuhen«, sagten Bekannte und Freunde der Familie. Groß überredet werden musste sie nicht.

»Gut – auf geht’s, langsam«, sagt Klötzer. Sie hüpft vom Hochring, nimmt das Springseil und bringt sich auf Temperatur. Parallel dazu bereitet sich Trainingspartnerin Juliana Kebschull vor. Eine »richtige 7er-Mädchengruppe« seien sie in Frankfurt an der Oder, erzählt Klötzer. Übungsleiter Benirschke unterbricht, sagt das Vormittagsprogramm an: Verteidigungsoptionen, Konterhandlungen, indirekte Angriffe, Mehrfachhandlungen mit Sidesteps. Seine Schützlinge absolvieren die Trockenübungen in einem der Flachringe. Regieanweisungen sind kaum nötig, beide kennen sich gut.

Aus der stabilen Deckung

Kurze Pause. Klötzer zählt hierzulande längst zu den arrivierten Boxerinnen: »Ich bin schließlich schon zehn Jahre dabei.« Einen Spitznamen haben ihre Teamkolleginnen ihr auch verpasst: »Mutti«, ein Ehrentitel. Nach ihrem Kampfstil befragt, antwortet Klötzer: »Aus einer stabilen Deckung mit beweglichem Oberkörper nach vorne gehen, Schläge setzen, harte.« Dominant sei ihr Auftritt im Seilquardrat, ohne sinnlosen Aktionsmus, beinahe energiesparsam. »Wenn ich schlage, will ich treffen.« Eine, die ihre Stärken kennt, zielstrebig einsetzt. Und nein, selbstzufrieden sei sie deswegen aber nicht, nie sogar. Das entspreche nicht ihrem Naturell. »Es gibt in jedem Moment etwas zu verbessern, man kann schrittweise perfekter werden.«

Und wie sieht sie ihre Kontrahentinnen? Klötzer zögert ein wenig, hebt leicht den Kopf und sagt: »Aktuell sehe ich keine, die unschlagbar wäre.« Redet man mit ihr oder beobachtet sie bei der Trainingseinheit, wird schnell klar: Andere Kämpferinnen sind nicht ihr Maßstab; Maßstäbe setzt sich die zukünftige Olympionikin selbst.

Zum Sparring zwischen den beiden aus der »Mädchengruppe« kommt es an diesem Vormittag nicht. Einige Fingerknochen sind bei Kebschull lädiert. Kein Risiko. Kostproben von Klötzers explosiver Schlagkraft gibt es trotzdem. Pratzenarbeit mit dem Trainer, vorzugsweise Links-rechts-Kombinationen. Benirschke kommuniziert, korrigiert, dirigiert viel, während seine Meisterschülerin Serien abfeuert. »Da waren kleine Technikfehler«, sagt er. »Manchmal setzt sie die Schläge zu tief an, steht zu fest.« Klötzer weiß das, ärgert sich und zieht ihren Pferdeschwanz fest: »Manches Falsche hat sich eingeschliffen.« Ihr Coach spricht von einem langfristigen Leistungsaufbau. Und neue Aufgaben, Praxistests, stehen bereits an: der Cologne Boxing World Cup Mitte März beispielsweise, auch die Europameisterschaft der U 22 im Mai.

Es ist 11.30 Uhr. Klötzer und Kebschull haben es sich wieder am Hochringrand bequem gemacht, lassen die Beine baumeln. Beide halten Hantelscheiben in den Händen, zwei, drei Kilo schwer, nicht mehr, stärken damit zum Trainingsabschluss ihre Unterarme. Und feixen ein bisschen. Viel Zeit bleibt nicht mehr. Gleich ertönt der Gong – der zum Schulunterricht: »Geschichte, Mathe, Deutsch«, sagt Klötzer. Weiß sie natürlich auswendig.