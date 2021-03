Disney steigt bei Super RTL aus

München. Die BVI Television Investments Inc., ein Unternehmen der Walt Disney Company, verkauft ihren 50-Prozent-Anteil am Sender Super RTL an die Mediengruppe RTL. Das Unternehmen unter dem Dach der RTL Group (Bertelsmann) wird künftig alleiniger Gesellschafter des Senders, der in seinem Segment Marktführer ist, berichtete das Fachportal Meedia am Mittwoch. Noch stehe die Transaktion unter dem Vorbehalt einer Genehmigung durch das Bundeskartellamt und die österreichische Bundeswettbewerbsbehörde. Der Abschluss des Verkaufs werde im Verlaufe dieses Jahres erwartet. Super RTL war 1995 als Joint Venture zwischen der RTL Group und der Walt Disney Company gegründet worden. (jW)