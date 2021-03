Anschlag auf TV-Team in Afghanistan

Kabul. In Afghanistan sind bei einem erneuten Angriff auf Medienschaffende drei Mitarbeiterinnen eines privaten Fernsehsenders getötet worden. Das bestätigte der Chef des TV-Senders Enikass, Salmai Latifi, am Dienstag. Nach ersten Erkenntnissen wurden die Frauen auf einem Markt in der östlichen Provinzhauptstadt Dschalalabad von einem unbekannten Bewaffneten angegriffen. Erst im Dezember waren eine Journalistin des gleichen TV-Senders und ihr Fahrer in Dschalalabad getötet worden. Bisher bekannte sich niemand zu dem Angriff. Der UN-Mission UNAMA zufolge wurden vergangenes Jahr mindestens neun Medienschaffende ermordet. (dpa/jW)