Druck von links?

imago images/Jürgen Hanel Name auf der Titelseite getilgt

Eine gedruckte Tageszeitung ist ein wichtiges Kulturgut, für deren Erhalt fortschrittliche Kräfte kämpfen sollten. Vor allem, wenn man mit ihr von linker, also klassenkämpferischer Position ausgehend Realitäten beschreibt und einordnet. Da aber dafür eine intakte Infrastruktur gebraucht wird, um auf dem kapitalistischen Markt bestehen zu können – also wahrgenommen und gekauft zu werden –, ist der Kampf um gedruckte Tageszeitungen generell ein wichtiger Beitrag im Sinne auch bürgerlicher Aufklärung: Gedrucktes lässt sich besser einordnen, sortieren, abspeichern. Es gibt also gute Gründe, weshalb sich die Partei Die Linke eine eigene gedruckte Tageszeitung wie das Neue Deutschland (ND) leisten sollte. Auch wenn der inhaltliche Zugriff des Eigentümers heute nicht mehr so einfach ist wie in der Zeit vor 1990.

1990 wurde die Neues Deutschland Druckerei und Verlag GmbH gegründet. Ihre Aufgabe war und ist es, das weitere Erscheinen des ehemaligen SED-Zentralorgans als Zeitung der Nachfolgepartei zu sichern. Die Gesellschafter der Firma wechselten hin und wieder, zunächst blieb die Partei sichtbare Eigentümerin. Heute sind es die Firmen Fevac und Communio, denen jeweils 50 Prozent der Verlagsanteile gehören. Eigenständige Unternehmen, die aber doch nicht ohne Zustimmung der Partei handeln können. Noch vor wenigen Wochen hatten dies einige Mitarbeiter des Neuen Deutschland heftig bestritten, als ein unsäglich antikubanischer Kommentar in der Leserschaft, bei der Parteibasis und in der Kuba-Solibewegung heftige Proteste hervorgerufen hatte. Aber seit am 22. Februar 2021 der ND-Belegschaft mitgeteilt wurde, dass die Gesellschafter beabsichtigen, ihren Verlag zum Jahresende aufzulösen, wenden sich Mitarbeiter hilfesuchend und anklagend an die Partei Die Linke und bekommen von dort auch die klare Ansage, dass die Gesellschafter nur Überlegungen anstellten. »Endgültig würde erst was feststehen, wenn der Parteivorstand einen entsprechenden Beschluss fasst«, teilte etwa Linke-Bundesschatzmeister Harald Wolf laut Deutschlandfunk mit.

Eine progressive Partei sollte großes Interesse daran haben, über eine ebensolche Zeitung zu verfügen, um bürgerliche Propaganda gegen linke Politik zu entlarven, um aufklären zu können. Nichts eignet sich dafür besser als eine gedruckte Zeitung, die am Kiosk, im Abonnement verfügbar ist, deren Inhalt aber auch digital gut sichtbar gemacht werden kann. Aber auch der Umgang der Partei Die Linke mit ihrer eigenen Zeitung deutet darauf hin, dass sich die Führung immer mehr der deutschen Sozialdemokratie anpasst, eben nicht nur politisch: Die SPD trennte sich weitgehend von ihren Medienobjekten. Das Interesse, von bürgerlichen Zeitungen wahrgenommen und goutiert zu werden, ist auch bei der Linkspartei viel größer als das an einer eigenen guten Zeitung.

Schon länger ist erkennbar, dass das Neue Deutschland als täglich erscheinendes Printmedium abgewickelt werden soll. Genaugenommen gibt es die ursprüngliche Zeitung schon heute nicht mehr. Zwar steht der volle Name noch auf dem Dach des Verlagsgebäudes, aber nicht mehr auf der Titelseite des Blattes. In den Briefkasten bekommen die Abonnenten von Montag bis Freitag ND – Der Tag und am Wochenende ND – Die Woche geliefert. Und die Demontage geht weiter: Fast gleichzeitig mit der Bekanntgabe der geplanten Verlagsauflösung wurde im Internet die aufgehübschte ND-Onlineausgabe präsentiert. Damit wurde im digitalen Bereich der Titel ND – Der Tag bereits wieder abgeschafft, und wenn man auf der neuen Onlinestartseite nur weit genug hinunterscrollt, findet man eine klare Ansage, wohin die Reise geht: »ND ohne Papier? Klar. Was darf’s denn sein?« Der Abschied von der Tageszeitung Neues Deutschland (zumindest in ihrer gedruckten Form) wurde also längst eingeläutet. Ein Kampf für den Erhalt einer progressiven, aufklärerischen gedruckten Tageszeitung ginge jedenfalls anders. Deren endgültiger Verlust wäre allerdings nicht nur eine Niederlage für die Partei Die Linke, sondern generell für alle, die an Aufklärung und Fortschritt interessiert sind.