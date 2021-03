Nachschlag: Schlachtenglück

imago/Leemage »So zahlreich, als wären sie aus der Erde gewachsen«: Die Schlacht bei Adua

Die Geschichte des Kolonialismus bietet nur wenige erfreuliche Momente – doch es gibt sie. Am 1. März 1896, also vor 125 Jahren, siegen Afrikaner zum ersten Mal im Kampf gegen einen imperialistischen Staat. Bei Adua wird die italienische Kolonialarmee unter General Matteo Albertone von einem äthiopischen Heer vernichtend geschlagen, der Traum eines eigenen Kolonialreiches ist für die Italiener vorerst beendet und wird erst von Mussolini wieder aufgegriffen. »Die Feinde griffen so zahlreich an, als wären sie aus der Erde gewachsen«, beschrieb ein Augenzeuge die Lage. Das war kaum übertrieben, die Äthiopier führten 120.000 Mann ins Feld und waren den Italienern damit drückend überlegen. Der Erfolg ist aber auch der Voraussicht des Kaisers Menelik II. zu verdanken, der sich mit europäischen Schnellfeuerkanonen eingedeckt hatte, die den italienischen Geschützen überlegen waren. Der Hofchronist Gabra Selassie vermerkt gelassen: »Da sind jene gefallen, die Unrecht begehen.« (mp)