Dichtung und Wahrheit

imago images/VXPictures.com Havarierter iranischer Öltransporter: Export des fossilen Rohstoffs bleibt ökonomische Überlebensfrage

Gründe zur Hoffnung hat der neue US-Präsident den Iranern bisher nicht geliefert. Aber die Regierung in Teheran verbindet mit Joseph Bidens Wahlsieg am 3. November anscheinend immer noch die Erwartung, dass Washington demnächst alle Sanktionen fallenlässt und Iran dann sein Erdöl ungehindert an jeden Interessenten verkaufen kann.

Der Staatshaushalt für das nächste Jahr, das im Iran nach dem persischen Kalender am 21. März beginnt, beruht auf der optimistischen Annahme, 2,3 Millionen Barrel (je 159 Liter) Öl pro Tag (abgekürzt: bpd für barrel per day) exportieren zu können. Das wäre etwas mehr als im Durchschnitt des Jahres 2018, bevor der damalige US-Präsident Donald Trump alle Strafmaßnahmen, auf die die USA 2015 im Wiener Abkommen verzichtet hatten, wieder aktivierte. Damals gab es allerdings Ausnahmeregeln für einige Länder, darunter Irans wichtigste Kunden China, Indien, Südkorea und Japan, die noch bis Anfang Mai 2019 galten.

Der geplante Staatshaushalt legt außerdem für die Schätzung der künftigen Einnahmen einen Ölpreis von 40 US-Dollar pro Barrel zugrunde. Das scheint auf den ersten Blick nicht zu hoch gegriffen: Die Sorte Brent Crude, die als wichtigster internationaler Richtwert gilt, liegt gegenwärtig ziemlich stabil zwischen 60 und 65 US-Dollar pro Barrel. Aber aufgrund der Risiken durch die immer noch geltenden US-Sanktionen, die als »sekundär« oder »indirekt« bezeichnet werden, weil sie die Käufer treffen, muss der Iran starke Preisabschläge in Kauf nehmen. Außerdem bringen die Methoden, mit denen die Überwachung durch das US-Finanzministerium umgangen werden muss, hohe Kosten mit sich.

Die Annahmen des Staatshaushalts stehen also, was das Erdöl als wichtigsten Faktor angeht, auf einer schwachen Grundlage. Dabei gilt das deklarierte Exportziel von 2,3 Millionen bpd offiziell nur als Minimum. Als Präsident Hassan Rohani diese Marke am 14. Dezember 2020 bekanntgab, sprach er sogar von der Möglichkeit, im nächsten Haushaltsjahr bis zu 2,9 Millionen bpd ins Ausland verkaufen zu können. 2,3 Millionen bpd gelten unter der Voraussetzung, dass die Sanktionen in Kraft bleiben sollten. Er habe das Ölministerium angewiesen, sagte Rohani damals, innerhalb der nächsten drei Monate alle Maßnahmen zu treffen, um den Export maximal zu steigern. Dazu gehört die angestrebte Verdoppelung der Fördermenge auf 3,9 bis vier Millionen bpd.

Wie derzeit die Wirklichkeit aussieht, lässt sich nicht einmal an­nähernd zuverlässig feststellen. Die iranische Regierung gibt – durchaus verständlich – seit Wiederbeginn der US-Sanktionen unter Trump im Jahr 2018 keine Informationen über die Produktion und den Verkauf von Erdöl bekannt. Angeblich erhält nicht einmal die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC), der Iran angehört, genaue Zahlen.

Alle veröffentlichten Schätzungen kommen von gewerblichen Unternehmen, die sich auf diese Tätigkeit spezialisiert haben, und sie weichen erheblich voneinander ab. Sie stimmen nur insofern überein, dass sie alle von einem starken relativen Anstieg der iranischen Ölverkäufe seit September 2020 ausgehen. Im Januar könnte die Ausfuhr nach manchen Vermutungen zum ersten Mal seit April 2019 – als die Ausnahmegenehmigungen für den Export nach China und in einige andere Länder endeten – oberhalb von 600.000 bpd gelegen haben. Ein anderes Institut hatte die iranische Ölausfuhr allerdings schon für Dezember 2020 auf 710.000 bpd gegenüber 490.000 bpd im Oktober geschätzt.

Die besten Jahre des iranischen Ölexports lagen in der Amtszeit von Präsident Mahmud Ahmadinedschad (2005–2013). 2011 verkaufte Iran, aufs Jahr bezogen, die Rekordmenge von 2,54 Millionen bpd ins Ausland. Die Ausfuhren lagen in dieser Zeit, bis 2013 die US-Sanktionen mit Unterstützung der EU voll griffen, gleichbleibend bei über zwei Millionen bpd. Zugleich profitierte Iran von außergewöhnlich hohen Ölpreisen, die 2011, 2012 und 2013 stetig über 100 US-Dollar pro Barrel und 2014 immerhin noch bei 99 US-Dollar lagen.