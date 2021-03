Sieg für Antifaschisten

Kerschi.At/Werner Kerschbaummayr/APA/dpa Bündnis »Linz gegen rechts«: Demonstration der Sozialistischen Jugend Österreich hält ein Plakat mit dem Bild von Kickl (FPÖ) hoch

Weil die Verantwortlichen für den entstandenen Sachschaden während einer antifaschistischen Demonstration nicht ermittelt werden konnten, sollten die Anmelderinnen der Demo dafür geradestehen. So zumindest urteilte 2019 das Bezirksgericht Linz in erster Instanz und sprach den Klägern Schadenersatz inklusive Prozesskosten in Höhe von gut 23.000 Euro zu. Nach zweimaliger Berufung kam der Oberste Gerichtshof (OGH) am Montag – nach drei Jahren Gerichtsprozess und über vier Jahre nach der betreffenden Veranstaltung – zu einem rechtskräftigen Urteil.

Im Oktober 2016 hatte in den prestigeträchtigen Linzer Redoutensälen der Kongress der »Verteidiger Europas« stattgefunden. Motto des Abends: »Ethnokulturelle Verdrängung der europäischen Völker«. Am Vernetzungstreffen von Burschenschaften, der »Identitären Bewegung« und Verschwörungsideologen nahmen auch der deutsche AfD-Politiker Björn Höcke und der spätere österreichische Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) teil. Das Bündnis »Linz gegen Rechts« organisierte eine Gegendemonstration, die von der Kommunistischen Jugend Österreichs (KJÖ) und der Sozialistischen Jugend Oberösterreich (SJ OÖ) behördlich angemeldet wurde.

Entlang der Demoroute trafen Farbbeutel das Gasthaus »Josef das Stadtbräu« und das Palais »Kaufmännischer Verein Linz«. Die Verantwortlichen konnten nicht ermittelt werden, also verklagten die Besitzer der Gebäude die Anmelderinnen der Demo, KJÖ und SJ OÖ. Insgesamt forderten die Kläger 14.400 Euro Schadenersatz. Das Linzer Bezirksgericht urteilte im Sinne der Kläger, denn bereits im Vorfeld seien einige Teilnehmende inmitten eines »schwarz-weißen Blocks« durch Vermummung und bengalische Feuer aufgefallen. Die Demonstrationsleitung, so das Bezirksgericht im Juni 2019, wäre in der Pflicht gewesen, diese Personen von der Veranstaltung auszuschließen. Zu den Schadenersatzforderungen sollten für die Anmelderinnen rund 9.000 Euro Prozesskosten hinzukommen.

KJÖ und SJ OÖ gingen daraufhin in Berufung. Denn »das Erstgericht hat ohne erkennbare Rechtfertigung zwischen den Anmeldern der Demonstration einerseits und den Demonstrationsleitern andererseits nicht differenziert«, begründete SJ-OÖ-Anwalt Michael Pilz damals die Entscheidung. Zudem, so kritisierte KJÖ-Anwalt Bernd Wiesinger, sei »eine Haftung des Anmelders bzw. Leiters einer Demonstration für sämtliche Schäden, die von Teilnehmern der Demons­tration verursacht wurden«, nicht mit dem »verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf Versammlungsfreiheit« vereinbar.

Das Landesgericht Linz hob die Entscheidung des Linzer Bezirksgerichts im Dezember 2019 im Sinne einer gänzlichen Klageabweisung auf. Woraufhin wiederum die Besitzer des Gasthauses »Josef das Stadtbräu« und des Palais »Kaufmännischer Verein Linz« vor den OGH zogen, der nun am Montag das Urteil des Landesgerichts bestätigte. Die Behörde konnte kein Fehlverhalten der beklagten Jugendorganisationen als Demonstrationsanmelderinnen feststellen. In der Urteilsbegründung des OGH heißt es laut den Angeklagten: »Die Organisation im Hinblick auf Leitung und Ordner entsprach nicht nur den Vorgaben der Polizei, es wurde vielmehr eine größere Anzahl an Ordnern bestellt« und erfahrene Versammlungsleiter seien ausgewählt worden.

»Das Recht auf Versammlung ist eines unserer unentbehrlichsten bürgerlich-demokratischen Rechte! Wir sind froh, dass wir mit diesem OGH-Urteil auch einen Sieg für künftige Proteste sicherstellen konnten!« bekräftigt KJÖ-Linz-Sprecherin Maria Danzinger in einer Stellungnahme. »Alles andere als eine Klageabweisung hätte das Demonstrationsrecht in Österreich massiv beschnitten, hätte letztlich sogar das Aus der Versammlungsfreiheit bedeutet.«