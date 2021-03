Raketenkrise in Jerewan

ARTEM MIKRYUKOV Proteste gegen den Premierminister Armeniens, Nikol Paschinjan, in Jerewan am 20. Februar

Eine Woche nachdem in Armenien die Militärführung sich der Forderung der Opposition nach dem Rücktritt von Ministerpräsident Nikol Paschinjan angeschlossen hatte, ist der Regierungschef der Kaukasusrepublik weiterhin im Amt. Doch auch Generalstabschef Onik Gasparjan, dessen Entlassung Paschinjan in Reaktion auf den »Putschversuch« gefordert hatte, steht noch an der Spitze der Streitkräfte. Denn Staatspräsident Armen Sarkisjan verweigerte am Dienstag erneut, den von ihm als verfassungswidrig bezeichneten Antrag Paschinjans auf Entlassung des obersten Soldaten zu unterzeichnen.

Die Opposition macht Paschinjan für die Niederlage im 44-Tage-Krieg gegen Aserbaidschan um die armenische Exklave Berg-Karabach im vergangenen Herbst verantwortlich. Angesichts der erheblichen Überlegenheit der von der Türkei militärisch unterstützten aserbaidschanischen Armee hatte sich Paschinjan im November gezwungen gesehen, ein von Moskau vermitteltes Friedensabkommen zu unterzeichnen. Für die armenischen Nationalisten gilt Paschinjan deswegen als »Verräter«. Denn durch das Abkommen kamen insbesondere die seit Anfang der 1990er Jahre von Armenien als Pufferzone um Berg-Karabach besetzten aserbaidschanischen Provinzen wieder unter die Kontrolle Bakus, während eine russische Friedenstruppe in der international nicht anerkannten Republik Arzach (Berg-Karabach) stationiert wurde.

Auslöser der jetzigen innenpolitischen Krise war die von Paschinjan zu seiner Verteidigung getätigte Behauptung, die armenische Armee habe ihre von Russland gekauften Kurzstreckenraketen vom Typ »Iskander« kaum einsetzen können, weil diese »nicht« beziehungsweise »nur zu zehn Prozent funktioniert« hätten. Als sich Vizegeneralstabschef Tigran Khachatrjan über diese Aussagen lustig machte, wurde er Mitte vergangener Woche von Paschinjan entlassen. Das wiederum erzürnte die Armeeführung so, dass sie ihrerseits am folgenden Tag den Rücktritt des Ministerpräsidenten verlangte. Da die Truppe keine weiteren Schritte unternahm, um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, handelte es sich zwar um eine verfassungswidrige Einmischung in die Politik, nicht aber – wie von Paschinjan behauptet – um einen Putschversuch.

Die russische Regierung betonte derweil nach Angaben des russischen Auslandssenders RT, das »Iskander«-Raketensystem sei im jüngsten Kaukasus-Krieg überhaupt nicht zum Einsatz gekommen und Paschinjan diesbezüglich einer Fehlinformation aufgesessen. Hier mag der Druck Moskaus auf die armenische Armeeführung eine Rolle gespielt haben, die im armenischen Kernland stationierten »Iskander«-Raketen nicht einzusetzen, um keinen aserbaidschanischen Gegenangriff auf Armenien selbst auszulösen. Denn dann hätte Russland – anders als bei einem Angriff auf Arzach – seiner militärischen Beistandsverpflichtung für Armenien im Rahmen des Verteidigungsbündnisses OVKS nachkommen müssen.

Nachdem am Sonntag Oppositionsanhänger kurzfristig ein Regierungsgebäude besetzt hatten, zogen am Montag Hunderte Anhänger der faschistischen Partei Sasna Tsrer mit einem Fackelmarsch durch Jerewan, um die Rückeroberung der verlorenen Gebiete zu fordern. Paschinjans Anhänger beschuldigen die in der »Samtenen Revolution« 2018 gestürzten alten Eliten, die Kriegsniederlage als Vorwand zu nutzen, um selbst wieder an die Macht zu kommen.

Paschinjan stellte zu Wochenbeginn auf einer Kundgebung vorgezogene Neuwahlen in Aussicht. Zwar sehen Meinungsumfragen den Politiker, der 2018 noch auf einen Zustimmungswert von mehr als 80 Prozent gekommen war, derzeit nur bei 30 Prozent. Doch auch das Personal der 2018 entmachteten Republikanischen Partei gilt durch jahrzehntelange Vetternwirtschaft als so diskreditiert, dass Paschinjan – wenn auch stark geschwächt – im Amt bestätigt werden könnte. Dies wäre durchaus im Interesse Russlands, das in dem Politiker – trotz seiner ursprünglich antirussischen Agenda – derzeit den Garanten für die Einhaltung des Friedensvertrages mit Aserbaidschan sieht.