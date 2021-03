Spitzelaufruf bei Real

Privat Das Motiv des Plakats aus den Pausenräumen von Real

Knallbunt und im Vierfarbdruck sind sie ja. Die Einzelhandelskette Real hatte Ende Februar Plakate in den Personalräumen der Beschäftigten aufhängen lassen – Überschrift: »Faules Früchtchen entdeckt?« Das vermeintlich lustige Wortspiel wird durch eine doppelte Viererreihe mit giftgrünen Granny-Äpfeln illustriert. Einer mittenmang ist erkennbar bräunlich-schimmlig und wurmstichig – gewissermaßen ungenießbares Fallobst.

Die Unterzeilen des Plakats machen deutlich, worum es geht: »Sie möchten anonym bleiben? Helfen Sie, Fehlverhalten und Verstöße bei Real aufzudecken!« Nicht nur das: »Hinweisgebern« werde seitens der Geschäftsführung »Schutz gegen nachteilige Behandlung«, Identitätswahrung sowie Sanktionsfreiheit garantiert, auch »für unbegründete Meldungen im guten Glauben«.

Der Fall ist klar: Es ist ein Aufruf zur Denunziation. In einer Zeit, in der Beschäftigte nach der Übernahme von rund 100 Real-Filialen durch den Konkurrenten Kaufland verunsichert sind und in der Konflikte um Arbeitsplatzsicherung anstehen dürften.

Verantwortlich für das Plakat samt Inhalt und Gestaltung ist eine Art Kreativabteilung, das neu geschaffene Compliance-Team bei Real. In dessen Aufgabenbereich fällt die Überwachung der Beschäftigten, es geht um die sogenannte Regeltreue im Unternehmen, ob Richtlinien und Kodizes eingehalten werden. Ein Einfallstor, um beispielsweise die Organisierung von Belegschaftsprotest in den Blick zu nehmen, fürchten Gewerkschafter.

Der Gesamtbetriebsrat (GBR) und die Gewerkschaft Verdi reagierten nach Kenntnis des Plakats rasch. Der Spruch »Faules Früchtchen entdeckt?« sei »despektierlich und bedeutet einen absoluten Affront, einen Schlag ins Gesicht der ­Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter«, schrieb der GBR nach jW vorliegenden Informationen bereits am vergangenen Mittwoch an die Real-Geschäftsführung. Verdi legte nach: »Als wären die Belastungen sowie die Unsicherheit ihrer Zukunft nicht genug für die Beschäftigten, sollen sie sich zudem gegenseitig überwachen und dabei noch gute Umsätze generieren«, empörte sich Orhan Akman, Verdi-Bundesfachgruppenleiter Einzelhandel, am vergangenen Freitag in einem Brief an die Unternehmensleitung, der jW vorliegt. Des weiteren dürfe Compliance nicht zu einem Vorwand werden, Datenschutz und betriebliche Mitbestimmung einzuschränken oder zu umgehen. Weiter sagte Akman: Die Plakatillustration vermittle den Eindruck, »dass Real alle Beschäftigten unter Generalverdacht stellt«. Das schaffe in der Belegschaft ein Klima der Angst. Akman verwies auf die Fürsorgepflicht des Unternehmens und forderte die Geschäftsführung auf, »die Plakate umgehend zu entfernen und die Denunziationskampagne zu beenden«. Ähnlich äußerte sich der GBR, der von den Verantwortlichen verlangte, den Spitzelaufruf »unverzüglich einzuziehen«.

Ansagen, die ihre Wirkung nicht verfehlten. Am Montag ruderte Real zurück. In einem Mitarbeiterschreiben, das jW vorliegt, steht: »›Gut gemeint‹ bedeutet nicht in allen Fällen ›gut gemacht‹«. Mit großem Bedauern habe die Geschäftsführung feststellen müssen, »dass die gewählte Form zu Missverständnissen geführt hat«. Schlussendlich habe man sich entschieden, »das Plakat nicht weiter zum Einsatz kommen zu lassen«.

Das bestätigte am Mittwoch auch der GBR-Vorsitzende Werner Klockhaus gegenüber jW. Nur: Sind Appelle zur Bespitzelung von Kollegen kein Fall von Mitbestimmung? »Der Aushang war nicht mit dem GBR abgesprochen«, so Klockhaus. Die Gremiumsmitglieder hätten aber auch keine Grundlage für eine Mitbestimmung bei dieser Plakataktion gesehen. »Beschäftigte und Betriebsräte bei Real dürfen nicht alles hinnehmen, was der Arbeitgeber beschließt«, betonte Akman gleichentags. Das gemeinsame Vorgehen von Verdi und GBR habe indes gezeigt, »dass unsere Stärke in der ­solidarischen Kampfbereitschaft liegt«.