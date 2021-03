Orban kehrt EVP den Rücken

Stephanie Lecocq/EPA Pool/dpa Jetzt trennen sich die Wege: Ungarns Premier Viktor Orban (r.) will aus der EVP-Fraktion raus

Die rechte ungarische Regierungspartei Fidesz ist aus der EU-Parlamentsfraktion der Europäischen Volkspartei (EVP) ausgetreten. Das erklärte Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban am Mittwoch in einem Schreiben an den EVP-Fraktionsvorsitzenden Manfred Weber (CSU). Zuvor hatten am Mittwoch mehr als 84 Prozent der Abgeordneten der Volkspartei für eine Änderung der Geschäftsordnung gestimmt, die eine Suspendierung der gesamten Fidesz-Delegation möglich gemacht hätte. Bislang war dies nur mit einzelnen Abgeordneten möglich.

Die stellvertretende Fidesz-Vorsitzende Katalin Novak hatte den Brief Orbans über den Kurznachrichtendienst Twitter öffentlich gemacht. Darin heißt es, dass durch den Beschluss der EVP gewählte Abgeordnete an der Ausübung ihrer Pflicht gehindert würden, dies sei »antidemokratisch, ungerecht und nicht hinnehmbar«. Von dem Austritt sind zunächst die zwölf Fidesz-Abgeordneten betroffen, ein Parlamentarier des christdemokratischen Koalitionspartners KDNP darf weiterhin in der EVP-Fraktion bleiben.

Der Streit über den Umgang mit der Partei des ungarischen Premiers hatte sich über mehrere Jahre gezogen. Im März 2020 schlug der EVP-Vorstand das Einfrieren der Fidesz-Fraktionsmitgliedschaft vor. Ein eingesetzter EVP-Weisenrat zur Überprüfung der ungarischen Regierungspartei schmiss im Juni ohne Ergebnis hin. Die Lage eskalierte erneut, als Ungarn gemeinsam mit Polen Ende vergangenen Jahres wochenlang die Annahme des nächsten mehrjährigen EU-Haushalts und des »Coronahilfsfonds« blockierte.

Fidesz bleibt allerdings weiterhin in der konservativen Parteienfamilie. Ob sich die Abgeordneten nun einer anderen Fraktion anschließen oder ohne bleiben, war zunächst unklar. Der EU-Parlamentarier Tamas Deutsch erklärte am Mittwoch gegenüber dem ungarischen Regierungsorgan Magyar Nemzet, er wolle nicht spekulieren. Aber man werde den Ort finden, »von dem aus wir die ungarischen Nationalinteressen am effektivsten vertreten können«.