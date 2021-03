Eigengewächs unter Beobachtung

picture alliance / BeckerBredel Während einer Veranstaltung des Sammelbeckens des deutschen Ultranationalismus und Faschismus

Der deutsche Inlandsgeheimdienst stuft nach Medienangaben die AfD vom Prüf- zum Verdachtsfall hoch. Damit ist der Einsatz von Lauschaktionen, geheimen Computerdurchsuchungen und die Anwerbung von Parteimitgliedern als sogenannten Vertrauenspersonen (V-Leute) offiziell möglich. Wie weit der Geheimdienst dabei gegen sich selbst vorgehen muss, ist unbekannt. Es bleibt ohnehin bei Symbolik: Abgeordnete und Kandidaten bei Wahlen dürfen wegen einer laufenden Klage der AfD nicht überwacht werden. Und was bezahlte V-Leute angeht: Empfänglichkeit für verdeckte Geldzuwendungen hat die Partei beim Auffliegen illegaler Spenden aus der Schweiz öfter unter Beweis gestellt.

Ursprünglich sollte die Bewertung des Geheimdienstes Ende Januar bekanntgegeben werden. Grundlage ist ein Gutachten der Behörde, dessen Umfang in Medien mal mit 800 Seiten, mal mit 1.000 Seiten angegeben wird. Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang hatte zwei Monate nach Entlassung seines Vorgängers, des AfD-Intimus Hans-Georg Maaßen, am 15. Januar 2019 bekanntgegeben, dass die Partei, die sich als legalistisches, d. h. formal Verfassung und Gesetze respektierendes Sammelbecken des deutschen Rechtsradikalismus und Faschismus betätigt, als Prüfungsfall eingestuft werde. Die Jugendorganisation »Junge Alternative« und die Vereinigung »Flügel« um den Thüringer Landes- und Fraktionsvorsitzenden Björn Höcke wurden bereits damals als Verdachtsfälle bezeichnet. Im Frühjahr 2020 teilte das Amt mit, dass es den »Flügel« als rechtsextremistisch betrachtet. Die Gruppierung löste sich angeblich im April 2020 auf.

Das Gutachten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, auf das Haldenwang seine Einschätzung im Januar 2019 stützte, wurde damals an die Presse durchgestochen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) ließ das jetzige Gutachten Ende Januar noch einmal auf Gerichtsfestigkeit überprüfen. Da hatte die AfD bereits ein Eilverfahren gegen die mögliche Verdachtsfalleinstufung angestrengt. Das Bundesamt sicherte dem Verwaltungsgericht Köln zu, bis zum Abschluss des Verfahrens keine nachrichtendienstlichen Mittel gegen AfD-Abgeordnete und -Kandidaten zu verwenden und nicht öffentlich zu informieren, wie es die Partei einstufe. Wie vor zwei Jahren folgte der Scheinheiligkeit die Posse: Das Öffentlichmachen erledigten am Dienstag dem Geheimdienst eng verbundene Medien, an der Spitze wieder einmal Der Spiegel.

Die AfD reagierte empört und sah in den Berichten richtigerweise eine Einflussnahme »auf den demokratischen Parteienwettstreit«. Nach Auffassung der meisten Bundestagsparteien hat es aber die Richtigen getroffen. Lediglich der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Mathias Middelberg, riet der AfD zu einem »Reinigungsprozess«. Die innenpolitische Sprecherin der Linke-Fraktion, Ulla Jelpke, spottete, wenn der Verfassungsschutz »erst jetzt« dahinterkomme, dass es sich bei der AfD um »eine demokratiefeindliche, rassistische Vereinigung« handelt, zeige sich wieder einmal, »dass man sich im Kampf gegen rechts eben nicht auf ihn verlassen kann«. Es gebe keinen Grund für Antifaschisten, über die Beobachtung der AfD zu jubeln, vielmehr bestehe »die Gefahr, dass der Geheimdienst die AfD über seine V-Leute lenkbar machen will – entweder, um sie als zukünftige Mehrheitsbeschafferin für eine rechtsbürgerliche Regierung zu mäßigen, oder, um sie durch weitere Radikalisierung zu marginalisieren«. Das habe das erste NPD-Verbotsverfahren gezeigt.