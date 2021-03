Wetten auf Staatsbankrott

Kai Pfaffenbach/REUTERS Einzig die Gewinnmarge zählt: Die Deutsche Bank spielt mit Geld und Leben anderer Leute

Die Deutsche Bank setzt ihr traditionelles Geschäft fort. Gewinne erzielt sie hauptsächlich mit dem risikoreichen Investmentbanking. Im Jahresvergleich hat der Firmenbereich 2020 um 35 Prozent zugelegt. In Spanien könnten dem Geldhaus dubiose Deals mit komplexen Finanzprodukten auf die Füße fallen. Mitarbeiter sollen dort Firmen riskante Währungswetten aufgeschwatzt haben. In internen Berichten würden die Papiere als »toxisch« bewertet, berichtete die Financial Times am Montag. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), die spanische Finanzaufsicht CNMV und die EZB seien bereits eingeschaltet.

In das Beuteschema passten Firmen mit einem Jahresumsatz zwischen zehn und 100 Millionen Euro, die sich auf Außenhandel spezialisiert hatten. Seit 2006 sollen 300 bis 500 spanische Unternehmen Verluste durch die riskanten Geschäfte erlitten haben. Im Durchschnitt lägen diese bei fünf bis zehn Millionen Euro. Einige Kunden seien deshalb in akute finanzielle Probleme geraten. Azimutel, ein Großhändler für Elektronikkomponenten mit Sitz in Valencia, stehe etwa nun kurz vor dem Bankrott.

Bei den Produkten handelt es sich um Devisenswaps, Derivate, die als »gezielte Rückzahlungsscheine und Termingeschäfte« (»Targeted accrual redemption notes and forwards«, »Tarn and Tarf«) bezeichnet werden. Sie wurden von den Verkäufern der Deutschen Bank als eine günstigere Möglichkeit als herkömmliche Wechselkursversicherungen zur Absicherung beim Handel in Währungspaaren wie Dollar/Euro angepriesen.

Der Internationale Währungsfonds warnte 2009 vor diesen Geschäften, die in der Finanzkrise einen Boom erlebt hatten und heute anscheinend wieder reißenden Absatz finden: »Die Derivatekontrakte wurden in verschiedenen Ländern unterschiedlich bezeichnet, aber die zugrunde liegenden Wirtschaftsstrukturen folgten einem ähnlichen Muster«, heißt es dort. Die durch diese Verträge erzielten Risikopositionen hätten zu direkten Verlusten geführt. Das Geschäftsmodell basiere stets auf dem Verkauf einer lokalen Währung zur Deckung der Short-Positionen in exotischen Derivaten. »Verwirrung und Angst« breitete sich aus, weil die Käufer nicht wussten, wie groß die Positionen waren und wie groß die Verluste ausfallen würden. »Insgesamt trugen diese Faktoren zusammen mit Kapitalabflüssen und starken Kursrückgängen dazu bei, die Finanzkrise von den entwickelten Kapitalmärkten auf die Finanzsysteme der Schwellenländer zu übertragen«, konstatierte der IWF. Unterm Strich handelt es sich also um ein klassisches Unterdrückungsinstrument des Imperialismus.

Dabei ist es nicht die erste Verfehlung in diesem noch jungen Jahr. Im Januar hat sich die Deutsche Bank bereits bei US-Behörden mit 125 Millionen Dollar von Betrugs- und Bestechungsvorwürfen freigekauft. Sie soll ein Netzwerk von Beratern eingesetzt haben, um Verlustgeschäfte an Kunden weiterzuleiten, sowie Rohstoffpreise manipuliert und krumme Geschäfte in Saudi-Arabien getätigt haben. In Taiwan wurde das altehrwürdige Institut Anfang Februar für zwei Jahre vom Devisenhandel ausgeschlossen, weil die Banker versucht hatten, Spekulationsgewinne aus dem Taiwan-Dollar zu ziehen.

In der Konzernzentrale stört das nicht weiter. Solange Geld reinkommt, klopfen sich die Yuppies auf die Schultern. Den Schaden haben eben andere: ­»Other Peoples Money«, wie es so schön heißt. Doch zu dem ganz großen Glück reicht es noch nicht. Denn die EZB hat den Bankern untersagt, üppige Bonuszahlungen in Anspruch zu nehmen. Wie die Süddeutsche Zeitung am 19. Februar berichtete, wollten sich die Banker einen ordentlichen Zuschlag in Höhe von fast zwei Milliarden Euro genehmigen. Belohnt werden sollen die Mitarbeiter mit einem »Treuebonus«, den der frühere Vorstandschef John Cryan 2017 für die »wertvollsten« Mitarbeiter ausgelobt hatte. In der Summe handele es sich dabei um rund 1,1 Milliarden Euro, die aber erst 2021 ausgezahlt werden sollten. Die Hälfte dieses Bonus sei jedoch an die Bedingung gekoppelt gewesen, dass der Aktienkurs in den ersten Wochen 2021 auf mehr als 23 Euro steigt, wovon er mit knapp 10,50 Euro weit entfernt ist. Die andere Hälfte sollte ausgezahlt werden, wenn die Bank 2020 einen Gewinn ausweist. Das hat sie mit einem Überschuss von 113 Millionen Euro zwar knapp geschafft. Aber auch nur deshalb, weil das Investmentbanking aufgebläht wurde und Verluste in eine Bad Bank ausgelagert wurden.

Diese sogenannte Capital Release Unit ist vollgestopft mit »finanziellen Massenvernichtungswaffen«, wie sie US-Milliardär Warren Buffett einmal nannte, darunter hypothekengesicherte Schrottpapiere, Derivate und Optionen auf Zinsgeschäfte. Insgesamt mache die Bad Bank aktuell mit 197 Milliarden Euro einen Anteil von 14,9 Prozent der gesamten Bilanzsumme aus und beschäftige 503 Vollzeitkräfte, berichtete das Portal finanz-szene.de am 23. Februar. Was die Boni angeht, seien sich die Banker »selbstverständlich der Empfehlung der EZB sehr bewusst, wonach wir bei der variablen Vergütung maßhalten sollen«, hatte Finanzvorstand James von Moltke Anfang Februar gesagt. Allerdings müsse man »das abwägen dagegen, dass wir ein starkes Jahr hatten und unsere Leute für diese Leistung wettbewerbsfähig bezahlen müssen«. Leistung, die Leiden schafft.