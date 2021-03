Drohende Pleitewelle

imago images/Martin Wagner Die Überschuldung hat besonders bei 60- bis 69jährigen stark zugenommen

In der Bundesrepublik sind weniger Menschen überschuldet als noch im Vorjahr. Das teilte die Wirtschaftsauskunftei Creditreform bei der Präsentation ihres »Schuldneratlas« am Dienstag mit. Einen Grund zur Entwarnung gebe es allerdings nicht, denn aktuelle Trends deuteten auf eine gegensätzliche Entwicklung hin. 2020 konnten demnach rund 6,85 Millionen Menschen in Deutschland – das entspricht einem Bevölkerungsanteil von 9,85 Prozent – ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen. Es waren aber knapp 69.000 weniger als im Vorjahr.

Creditreform unterscheidet dabei zwischen »harter« und »weicher« Verschuldung. Erstere liegt vor, wenn eine Privatinsolvenz beantragt wurde oder juristische Sachverhalte vorliegen. Die Zahl dieser Fälle ging das dritte Jahr in Folge zurück, 2020 sank sie um 188.000 und liegt nunmehr bei 3,82 Millionen. Bei der sogenannten weichen Verschuldung geht es unter anderem um registrierte Mahn- und Inkassofälle. Deren Zahl stieg 2020 um knapp 119.000 Fälle und liegt jetzt bei 3,03 Millionen.

Dass es während der Coronakrise überhaupt den positiven Gesamttrend geben konnte, führt Creditreform auf die staatlichen Stützungsmaßnahmen zurück – aber auch auf eingeschränkteren Konsum. Die drastische Zunahme der »weichen« Verschuldung spiegele aber die gesunkenen Einkommen. Im vergangenen Jahr empfingen knapp sechs Millionen Menschen zeitweise Kurzarbeitergeld, aber auch die Zahl der Erwerbslosen schnellte um rund 560.000 Betroffene (Oktober 2020) nach oben.

Die Auskunftei gab mehrere Faktoren an, die eine Verschuldung begünstigen. Der Verlust des Arbeitsplatzes ist dabei weiter der Hauptgrund – wenn sich sein Anteil auch verringert hat. In der Bedeutung gestiegen sind dagegen: »Erkrankung, Sucht und Unfall« sowie die sogenannte unwirtschaftliche Haushaltsführung. Patrik-Ludwig Hantzsch, Leiter der Wirtschaftsforschung bei Creditreform, machte deutlich, dass sich im kommenden Jahr die Zahl der Privatinsolvenzen auf rund 110.000 Fälle verdoppeln könnte. Schon im Februar dieses Jahres sei sie deutlich angestiegen.

Der positive Gesamttrend könne sich rasch umkehren, heißt es in der Analyse. Sollten durch die Pandemie weitere Eindämmungsmaßnahmen erfolgen, dann werde sich die Konjunktur nicht so schnell erholen. Im vergangenen Jahr seien zwar deutlich weniger Unternehmen pleite gegangen, sagte Hantzsch, aber die Schäden und die Verluste von Arbeitsplätzen durch Insolvenz von Unternehmen seien enorm gestiegen.

In diesem Jahr könnte dagegen die Zahl der Unternehmenspleiten wieder deutlich zunehmen. Viele Betriebe seien inzwischen in einem schlechten Zustand und an der Grenze des Möglichen angekommen. Die Coronapandemie sei dabei allerdings nur ein Faktor, hob Hantzsch hervor. Schon vor Corona habe es eine Strukturkrise gegeben, die nun parallel zur Pandemie verläuft.

Ein Phänomen strich Creditreform besonders heraus: die »Altersüberschuldung«. Die Auskunftei hat für diesen Bereich vor allem Zahlen aus Berlin und Brandenburg präsentiert, und das Ergebnis ist eindeutig: Immer mehr ältere Menschen können die Ausgaben nicht mit Rente oder Arbeit decken. In Berlin stieg die Quote in der Altersgruppe der 60- bis 69-Jährigen auf 11,15 Prozent an, bei den Senioren ab 70 Jahren auf 4,71 Prozent. Besonders brisant sei, dass »sich die Einkommenssituation mit zunehmenden Alter eher« verschlechtere. Und von einem konjunkturellen Aufschwung dürften die Älteren auch nicht profitieren.