Alle für eine

Flor Guzzetti/Reuters Warum bis zum Frauenkampftag warten? Argentinierinnen in Buenos Aires protestieren gegen Gewalt gegen Frauen (17.2.2021), im Radio laufen ab Sonnabend Stücke zum Thema

Auf NDR Info Spezial laufen seit dieser Woche Literaturbearbeitungen von Klassikern. Das kann man als eine Art Ersatzunterricht für Schülerinnen und Schüler in der derzeitigen Shutdownsituation sehen. Die Ausstrahlung erfolgt werktags, jeweils um 16 Uhr. Den Anfang machte am gestrigen Montag Theodor Storms »Der Schimmelreiter« (NDR 2004), es folgen »Maria Stuart« (NDR 1959; Di.) von Friedrich Schiller, »Die Verwandlung« (NDR 2002; Mi.) von Franz Kafka und weitere. Vielleicht deckt diese Reihe recycelter Klassiker den Lernstoff für die eine oder andere nachzuholende Prüfung ab. Apropos »Recycling«: Das ist auch der Name einer Diskussionssendung auf FSK, die dort am heutigen Dienstag um sieben Uhr (als Wiederholung vom Vorabend) ausgestrahlt wird. Das Thema? Überraschung!

Was Mediatheken angeht, empfiehlt sich wie immer ein regelmäßiger Besuch der Seite freie-radios.net, wo etwa das Knastmagazin »Ausbruch« (Radio Dreyeckland, 28.2.) und ein Beitrag zu »Digitaler Barrierefreiheit im Internet« (Bermuda, 28.2.) frisch zu hören sind.

Yu Minobe und Julia Shimura beschäftigen sich in dem Feature »For­ever Fukushima – 10 Jahre nach der Katastrophe« (RBB/DLF/WDR 2021; Mi., 19 Uhr, RBB Kultur) mit dem damaligen Erdbeben, Tsunami und Atomreaktorunfall. Einen antifaschistischen Filmklassiker von Bertolt Brecht und Fritz Lang bringt Bayern 2 mit »Hangmen Also Die« (BR 2005; Mi., 20 Uhr) in einer modernen Hörspielfassung. Von Alexa Hennings ist »Bitte beiseite treten, ich springe!« (MDR 2011; Mi., 22 Uhr, MDR Kultur) zu hören. Die Ausstrahlung dieses Porträts von Egon Friedell, Wiener »Universaldilettant«, erfolgt »zur Woche der Brüderlichkeit« für christlich-jüdische Zusammenarbeit. In die Wiener Kaffeehausszene verschlägt es auch Beatrix Novy in »Stammgast, Schnorrer und Rebell – Die Lange Nacht über den Wiener Dichter Peter Altenberg« (DLF Kultur/DLF 2021; Sa., 0 Uhr, DLF Kultur und 23 Uhr, DLF) – beim zweiten Termin allerdings deutschlandfunkbedingt mit Nationalhymne. Bäh!

Ein Krisenhörspiel serviert das Autorenkollektiv Serotonin mit »Kleine Geschäfte. Oder: Umkehrung der Verhältnisse« (Eigenproduktion i. A. WDR 2009; Do., 22 Uhr, DLF Kultur). Um das Aufräumen und Horten und eine schwierige Tochter-Mutter-Beziehung dreht sich Dunja Arnaszus’ »Tabula Rasa« (RBB 2021; Ursendung Teil 1/2 Fr., 19 Uhr und Wdh. So., 14 Uhr, RBB Kultur). Ein rechtextremes Kaff dient Bodo Traber als Kulisse für die realitätsnahe Dystopie »Once a Beauty« (WDR 2021; Ursendung Fr., 19 Uhr, WDR 3 und Wdh. Sa., 17 Uhr, WDR 5).

Den Frauenkampftag machen verschiedene Sendungen zum Thema: Johanna Hirzbergers »Darf’s ein bisserl weniger sein?« (ORF 2021; Sa., 9 Uhr, ORF Ö1), »Alle für eine – Der Kampf um Gleichberechtigung weltweit« (WDR 2021; 1/4 Sa., 13.30 Uhr und So., 18.30 Uhr, WDR 5) von »Die Weltreporter«, Barbara Meerkötters Porträt von Niki de Saint Phalle »Big Girl Now« (RBB 2013; Mo., 14 Uhr, RBB Kultur) sowie die Streiksendungen »8. M – Internationaler feministischer Kampftag« (Mo., 10 Uhr, Radio Corax) und »M8« (Mo., 10 Uhr, FSK).

An Neuproduktionen stehen noch Marc Behrens’ Traumhörspiel »Nachtsprache« (HR 2021; Sa., 23 Uhr, HR 2 Kultur), Matthias Holland-Letz’ Feature »Leerstand trotz Wohnungsnot – Das Dach über dem Kopf als Spekulationsobjekt« (WDR 2021; So., 13 Uhr, Wdh. 20 Uhr, WDR 5) und Aline Benders und Alex Schaads Überwachungshorrorstück »Das neue Vertrauen« (BR 2021; So., 15 Uhr und Wdh. Mo., 20 Uhr, Bayern 2) an.