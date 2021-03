Anerkennung für NVA-Soldaten

Sven Simon/imago Feierlichkeiten zum 30. Jahrestag der DDR am 7. Oktober 1979 in Berlin

Generalmajor Sergej W. Tschuchrow, Verteidigungsattaché bei der Botschaft der Russischen Föderation in Deutschland, versandte am Montag ein Grußwort »mit vorzüglicher Hochachtung« zum Geburtstag der NVA. Darin heißt es:

Ich gratuliere allen Angehörigen der Streitkräfte der Deutschen Demokratischen Republik zum 65. Tag der Nationalen Volksarmee der DDR. Die Nationale Volksarmee war eine wirkliche Armee des Volkes, die keinen Krieg angezettelt hat. Sie können stolz auf ihre Geschichte sein. Sie ehren die Traditionen der Waffenbrüderschaft zwischen der Nationalen Volksarmee und der Roten Armee und unterstützen heutzutage die Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen zwischen unseren Ländern.

Seit 1.700 Jahren gibt es den arbeitsfreien Sonntag. Dazu teilte Verdi am Montag mit:

An diesem Mittwoch, 3. März 2021, jährt sich der arbeitsfreie Sonntag zum 1.700. Mal. Im Jahr 321 hatte der damalige römischer Kaiser Konstantin ein Edikt erlassen, wonach »am Tag der Sonne alle Richter, ebenso das Volk in den Städten sowie die Ausübung der Künste und Handwerke ruhen« sollten. Gemeinsam mit den kirchlichen Bündnisorganisationen in der »Allianz für den freien Sonntag« lädt Verdi am Mittwoch zwischen 11 und 13 Uhr zu einer virtuellen Jubiläumsveranstaltung ein. (…) »Wir freuen uns, dass sich seit vielen Jahren Kolleginnen und Kollegen aktiv für den Schutz des arbeitsfreien Sonntages einsetzen und stark machen«, erklärte dazu Stefanie Nutzenberger, Verdi-Bundesvorstandsmitglied. »Das Jubiläum ist nicht nur dem historischen Datum gewidmet, sondern auch der aktuellen Situation. Wir erleben derzeit massive Angriffe auf den arbeitsfreien Sonntag (…). Dessen Gegner wollen, dass die Beschäftigten auch am Sonntag arbeiten, etwa durch Ladenöffnungen oder die Kommissionierung von Waren im Großhandel. Dem werden wir auch weiterhin Widerstand entgegensetzen, denn der Sonntag gehört den Beschäftigten und ihren Familien.«

www.allianz-fuer-den-freien-sonntag.de/jubilaeum

Zur am Montag durch die Ministerpräsidenten Michael Kretschmer und Markus Söder vorgestellten Covid-19-Allianz der Freistaaten Sachsen und Bayern erklärte Rico Gebhardt, Vorsitzender der Fraktion Die Linke im Sächsischen Landtag:

Das ist viel Wirbel um sehr wenig Neues. Zur wohl wichtigsten Frage, dem Impfen, gibt’s im Papier nur Allgemeinplätze – Sachsen und Bayern wollen also »Erfahrungen zur jeweiligen Impfstrategie austauschen«. Aber Sachsen hat doch gar keine. Oder nimmt man die Impfstrategie des Freistaates Thüringen als Grundlage? Wir fordern eine solche Strategie seit November vergeblich. Schon die Verimpfung der kleinen Impfstofflieferungen gelingt nur schleppend, bei größeren Lieferungen droht erst recht Chaos. Viel zu spät kümmert sich die Staatsregierung um Fragen, die schon sehr lange auf dem Tisch liegen, etwa die Einbeziehung der Hausärzte oder mobile Impfangebote. In den Briefkästen landen zwar sehr wohl Publikationen zur öffentlichen Profilierung des Ministerpräsidenten, aber keine zur Aufklärung über Impfstoffe und Impflogistik. Die sächsische Staatsregierung muss endlich zu Potte kommen und eine solche klare Strategie öffentlich darstellen, und zwar nicht nur für die Grenzlandkreise, sondern für alle.