»Rigaer 94«: Gutachter will Mitte März in Haus

Berlin. Ein Brandschutzgutachter soll am 11. und 12. März die Räumlichkeiten des besetzten Hauses in der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain betreten. Darauf hätten sich Innenverwaltung, Eigentümergesellschaft und Polizei nach Informationen des Rundfunk Berlin-Brandenburg und der Berliner Morgenpost geeinigt, wie der Sender am Sonntag berichtete. Die Brandschutzbegutachtung der Rigaer Straße 94 soll unter Polizeischutz erfolgen. Die Berliner Polizei habe einem entsprechenden Ersuchen entsprochen, wie ein Sprecher am Sonntag bestätigte. Laut Eigentümeranwalt Alexander von Aretin gehe es um mögliche illegale Wanddurchbrüche, Falltüren, fehlerhaft verlegte Elektroleitungen, Sicherheitstore und Brandbeschleuniger. (dpa/jW)