Erneut Schüler in Nigeria verschleppt

Lagos. In Nigeria sind erneut Hunderte Schulkinder verschleppt worden. Bewaffnete Angreifer stürmten nach Behördenangaben am Freitag morgen die Jangebe-Schule im nördlichen Bundesstaat Zamfara. Die Attacke kommt gut eine Woche nach dem Angriff auf eine Schule in Kagara, bei der mehrere Dutzend Menschen verschleppt wurden. Über ihr Schicksal herrscht weiter Unklarheit. (dpa/jW)