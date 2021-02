Rüstungsexporte stoppen

Kira Hofmann/dpa-Zentralbild/dpa

Die »Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel!« protestierte am Freitag mit einer Kunstaktion vor dem Bundestag in Berlin gegen die Rüstungsexportpolitik der Bundesregierung. Dazu wurden drei riesige Pappkartons mit stilisierten Waffen aufgestellt, die an Zigarettenschachteln erinnern. Die Warnhinweise und »Schockbilder« zeigten die möglichen Folgen des Waffenhandels – Tod und Zerstörung, wie z. B. im Jemenkrieg. »Wir geben den Opfern deutscher Rüstungsexporte eine Stimme«, sagte Kampagnensprecherin Christine Hoffmann. (jW)