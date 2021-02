»Wir könnten die Kosten nicht aufbringen«

Schreyer / imago images Hat zwar einen gültigen Arbeitsvertrag, darf ihre Tätigkeit aber nicht ausüben: Trainerin Gabriele Frehse (Nanning, 6.10.2014)

Sie waren am Mittwoch zur Sitzung im Sportausschuss im Bundestag eingeladen. Welches substantielle Ergebnis zum Fall Frehse wurde erzielt?

Die Vorsitzende des Gremiums, Dagmar Freitag von der SPD, hatte von vornherein klargemacht, dass es nicht um die »Causa Frehse« gehen soll. Diese Personalie war nur der Anlass für zwei Themenbereiche, die den Hochleistungssport insgesamt betreffen und besonders diejenigen Sportarten, wo Spitzensportkarrieren schon sehr früh beginnen wie im Turnen, im Wasserspringen oder im Eiskunstlauf. Die Frage ist, wie die Trainerinnen und Trainer dort befähigt, ausgebildet und dafür sensibilisiert werden, ihre noch sehr jungen Schützlinge so zu betreuen, dass es zu Vorwürfen, wie sie uns jetzt im Zusammenhang mit Gabriele Frehse beschäftigen, gar nicht mehr kommt.

Das zweite Thema betraf den Status der Trainerinnen und Trainer an den Olympiastützpunkten, das sind allein bei uns in Sachsen 34 Personen. Sie alle sind beim Olympiastützpunkt angestellt, doch die inhaltlich-fachliche Aufsicht liegt bei den Verbänden. Diese Praxis muss zukünftig überdacht werden, die Trainerinnen und Trainer sollten konsequenterweise künftig bei ihren Verbänden angestellt werden, um damit auch Zuständigkeitsstreitigkeiten aus dem Weg zu gehen.

Der Spiegel forderte am Mittwoch, just als Sie im Sportausschuss des Bundestages saßen, den Olympiastützpunkt Sachsen in einem Kommentar auf, der Empfehlung des Deutschen Turnerbundes, DTB, nachzukommen und endlich die mit schwerwiegenden Schikanevorwürfen konfrontierte Turntrainerin Frehse per »Verdachtskündigung« zu entlassen. Anschließend könne man sich ja immer noch arbeitsrechtlich auseinandersetzen.

In einem Kommentar mag das vom Schreibtisch aus vielleicht so leichthin zu formulieren sein. In der Praxis stellt sich die Situation für unseren Olympiastützpunkt hoch kompliziert dar. Man könnte sagen, die Lage ist vertrackt. Mit einer Kündigung, die vor Gericht vielleicht nicht standhält, würden wir Kosten riskieren, die wir bei einer juristischen Niederlage nicht aufbringen könnten. Mit anderen Worten: Wir würden existenzbedrohende Zahlungsschwierigkeiten riskieren, wenn wir die Trainerin umgehend entlassen.

Ihre Angestellte, mit deren Arbeit sich inzwischen die Staatsanwaltschaft beschäftigt, soll 2018 abgemahnt worden sein. Weswegen?

Wegen der unerlaubten Weitergabe eines Opioids an Minderjährige. Mit dieser Abmahnung ist ein Entlassungsgrund für den gleichen Sachverhalt sozusagen verbraucht. Seitdem hat es keine weiteren Hinweise gegeben. Vielleicht ändert sich das nun im Zuge der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen. Wir werden ebenso sorgfältig das vom Verband in Auftrag gegebene Gutachten prüfen. Ich gehe davon aus, dass uns der DTB diese Möglichkeit einräumt und den Bericht zur Verfügung stellt.

Vorerst wird sich an der seltenen Konstellation nichts ändern, dass eine Turntrainerin zwar einen gültigen Arbeitsvertrag hat, aber wegen der fachlichen Intervention des Verbandes ihre Tätigkeit nicht ausüben darf?

Das ist eine Situation, die niemandem gefallen kann. Am wenigsten den Sportlerinnen. Solange keine Entscheidung entweder über eine wirksame Entlassung oder über eine Wiedereinsetzung ihrer bisherigen Trainerin getroffen ist, wird diese Planstelle am Bundesstützpunkt praktisch blockiert und kann somit nicht anderweitig ausgeschrieben werden. Der Verband unterstützt jetzt, so gut es geht, mit Bundestrainerin Ursula Koch und Nachwuchsbundestrainerin Claudia Schunk, die in Chemnitz aushelfen.

Dort trainiert fast die halbe Damennationalmannschaft. Seit Gerrit Beltmann zu Monatsbeginn seinen Vertrag auflöste, muss die Personalsituation dramatisch sein.

Es geht dabei ja nicht nur darum, das Training zu organisieren und sicherzustellen, sondern das alles bringt für die Sportlerinnen zugleich eine enorme psychische Belastung mit sich. Das wissen wir, und das tut uns außerordentlich leid. Hinzu kommt, dass die Olympischen Sommerspiele in Tokio vor der Tür stehen und für einige Kandidatinnen nun ihre Vorbereitung schwer gestört ist. Wie schon gesagt, eine vertrackte Situation.