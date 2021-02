Jetzt Stifte zücken

Florian Boillot Klares Ziel: Aktivistinnen und Aktivisten zeigen am Freitag Flagge am Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg

Die grauen Straßenschluchten zwischen den Platten am Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg füllten sich am Freitag mittag mit einer gut gelaunten Menschenmasse. »Seit Monaten haben wir auf diesen Moment hingefiebert«, rief die hoch motivierte Moderatorin den 400 Demonstrierenden entgegen, »und jetzt geht es endlich los!« Am Freitag begann die Volksentscheidinitiative »Deutsche Wohnen & Co enteignen« ihre nächste große Unterschriftensammlung für die zweite Stufe des Volksbegehrens. 170.000 sind binnen vier Monaten nötig, damit im September zusammen mit der Bundestagswahl darüber abgestimmt werden kann, ob alle privaten Immobilienkonzerne mit mehr als 3.000 Wohnungen in Berlin enteignet werden sollen.

Die Idee zur Enteignung stammt von der Nachbarbarschaft am Kottbusser Tor, die sich seit mehr als zehn Jahren gegen steigende Mieten und Verdrängung organisiert. Der Großteil der ehemaligen Sozialwohnungen am Kottbusser Tor gehören dem Dax-Konzern Deutschen Wohnen. »Die Wellen, die die Kampagne jetzt schlägt, sind echt unglaublich«, erzählte Michael Prütz – selbst von Anfang an dabei – gegenüber junge Welt. Man habe in Berlin 1.700 Aktivisten.

Aber auch bundesweit schlägt die Kampagne zur Enteignung große Wellen. Aus allen Ecken des Landes wettern Abgeordnete der CDU und FDP gegen die »kommunistischen Methoden«. Auch Berlins Bürgermeister Michael Müller (SPD) stellt sich gegen die Enteignung der Spekulanten. Das »Ausschließen privaten Engagements« sei »nicht mein Weg«, sagte er der dpa. Doch sozialen Wohnraum bauen die privaten Investoren in Berlin kaum. Politische Unterstützung bekommt der Volksentscheid von der Partei Die Linke und Teilen von Bündnis 90/Die Grünen. Selbst in der SPD gründe sich eine Plattform namens »Sozialdemokraten für die Enteignung«, wie Prütz berichtete.

Zwar verpflichtete der Senat ab 2015 Bauherren von Luxuswohnungen dazu, einen gewissen Anteil an Sozialwohnungen und sozialer Infrastruktur wie Schulen und Kitas zu schaffen, doch gebaut und betrieben werden diese wenig lukrativen »Quotenwohnungen« meist von den kommunalen Wohnungsbaugesellschaften. »Müllers Argumente hinken gewaltig«, sagte ein Beschäftigter der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Howoge gegenüber jW. Müller habe recht damit, dass mehr kommunale Wohnungen benötigt werden. »Mit der Enteignung bekommen wir auf einen Schlag 250.000. So viel können wir in 30 Jahren nicht bauen«, so der Howoge-Beschäftigte.

Neben den Berliner Gewerkschaften GEW und IG Metall unterstützt auch Verdi den Volksentscheid zur Enteignung. »Jede Lohnerhöhung, die wir erkämpfen, müssen die Beschäftigten eins zu eins an ihre Vermieter weitergeben«, beschwert sich die Verdi-Sekretärin Carla Dietrich. Auch die Situation der Beschäftigten in der Wohnungswirtschaft hätten sich in den vergangenen Jahren deutlich verschlechtert. Vor allem die großen Konzerne seien extrem gewerkschaftsfeindlich, so Dietrich. Vonovia verhandele erst gar nicht über einen Tarifvertrag und die Deutsche Wohnen hätte nach der Übernahme der kommunalen Wohnungsbaugesellschaften Gehag und GSW gezielt die Betriebsräte zerschlagen.

Die grauen Platten am Kottbusser Tor wurden 2004 zusammen mit 65.000 Wohnungen von der »rot-roten« Landesregierung privatisiert. »Falls der Volksentscheid eine Mehrheit findet«, erzählte Prütz, »verlangen wir, dass unser Gesetz zur Enteignung Vorbedingung für eine Regierungsbildung wird.«