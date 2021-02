Scholz lädt durch

Bernd von Jutrczenka/Pool via REUTERS Finanzminister Olaf Scholz wird von Investoren der Weg gewiesen

Angriff ist die beste Verteidigung, denkt sich Olaf Scholz. Beinahe täglich muss sich der Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat neuen Vorwürfen stellen. Die seinem Haus unterstellte Finanzaufsicht habe im Fall Wirecard grob fahrlässig gehandelt. Deshalb sollen Köpfe rollen.

Am Mittwoch abend gab der Präsident der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung, Edgar Ernst, seinen Rücktritt bekannt. Er war neben seiner Tätigkeit als »oberster Bilanzpolizist« hochdotierter Aufsichtsrat in mehreren Dax-Konzernen – ein klarer Interessenkonflikt. Bereits Ende Januar musste Felix Hufeld, Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), den Hut nehmen.

»Die Rücktritte von Hufeld und Ernst allein sind nicht ausreichend«, kritisierte Carola Rinker, sachverständige Bilanzprüferin im Wirecard-Untersuchungsausschuss, am Donnerstag gegenüber jW. »Im Fall Wirecard haben sich die Verantwortlichen nur als Opfer gesehen, keiner wollte Verantwortung übernehmen und eigene Fehler eingestehen.« Scholz’ Reformen gingen nicht weit genug. Für eine Neuaufstellung der Bilanzkontrolle würden zudem ausreichende personelle und finanzielle Ressourcen benötigt, so Rinker.

Am Donnerstag mussten dann die privaten Bilanzprüfer von Ernst & Young (EY) die Reißleine ziehen. Deutschland-Chef Hubert Barth wurde abgesetzt. Er wird weich fallen und künftig das Europa-Geschäft des Konzerns verantworten. EY hatte die Bilanzen von Wirecard von 2009 bis 2018 geprüft und abgesegnet – lediglich für den Abschluss des Geschäftsjahres 2019 verweigerte die Gesellschaft das Testat. Laut Münchner Staatsanwaltschaft waren die Wirecard-Bilanzen aber spätestens seit 2015 manipuliert. EY sieht sich einer großen Klagewelle von Gläubigern ausgesetzt. Mehrere Unternehmen wollen ihr Geschäftsverhältnis beenden.

Die Manager von Wirecard sollen bis zu drei Milliarden Euro veruntreut haben. Doch die Finanzdeals erscheinen nur als die Spitze des Eisbergs. Immer mehr Details kommen über die Verstrickung von Geheimdiensten, Rüstungskonzernen und staatlichen Stellen ans Licht. So soll Wirecard bei der Bundesregierung lobbyiert haben, um den Waffenhersteller Heckler & Koch vor der Insolvenz zu retten. Anscheinend mit langwährendem Erfolg. Medienberichten zufolge wird das Bundesverteidigungsministerium in den kommenden Tagen bekanntgeben, dass das Projekt »System Sturmgewehr« für die Bundeswehr dem thüringischen Rüstungskonzern Haenel entzogen und Heckler & Koch zugeschlagen wird. Eine Sprecherin des Ministeriums wollte die Berichte am Donnerstag gegenüber jW »aufgrund des laufenden Vergabeverfahrens« nicht weiter kommentieren. »Sobald über das weitere Vorgehen entschieden wurde, werden wir das Parlament und die Öffentlichkeit erneut informieren«, hieß es weiter.

Jürgen Grässlin, Sprecher der Kampagne »Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel!« verwies gegenüber jW darauf, dass Heckler & Koch seit Jahrzehnten Auftragnehmer der Bundeswehr für Kleinwaffen gewesen sei. Im Vergleich zur Haenel GmbH sei Heckler & Koch sogar noch das »geringere Übel«, da Haenel über einen Großaktionär aus den Vereinigten Arabischen Emiraten direkt am völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen den Jemen beteiligt sei. Grundsätzlich gelte, so Grässlin, dass die Abermillionen statt für Rüstungsausgaben besser in Bildung und Gesundheit investiert werden müssten. Dies gelte um so mehr während der Pandemie.