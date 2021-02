Nachschlag: Abstiegsangst

Silas Stein/dpa Irgendwann wird man mit Blick auf den Autowahnsinn nur noch mit dem Kopf schütteln ...

Die Autoindustrie beeinflusst die deutsche Politik – ist das im Jahr 2021 noch einen Bericht wert? Zumindest auf 3sat zeigt man sich schockiert, vor allem aber, weil das Ende der »Automacht Deutschland« droht. Zeit für einen melodramatischen Rückblick auf »deutsche Ingenieurskunst« und die individuelle Freiheit, die das Auto einst brachte. Immerhin gibt es auch genug Kritisches über die Autokonzerne, die ihre Lobbybüros in Geldbündel-Wurfreichweite des Bundestags angesiedelt haben. Profitmacherei und Ausbeutung sind der Reportage jedoch keine Erwähnung wert, der Fokus bei den Wehklagen liegt auf dem Rückstand Deutschlands in Sachen Elektromobilität. Der Produktionsleiter eines chinesischen Autobauers empfiehlt lachend, »unsere Freunde in Deutschland sollten sich dringend auch darauf konzentrieren«, statt auf Verbrennungsmotoren. Doch für den Fortschritt, lässt sich heraushören, ist die Autoindustrie in Deutschland bereits so relevant wie ein umfallender Sack Kartoffeln. (mp)