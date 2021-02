Nichts ausschließen

Frank May/dpa Bislang ohne ernste Konkurrenz: Susanne Hennig-Wellsow und Janine Wissler (Sömmerda, 19.9.2020)

Man kann Susanne Hennig-Wellsow nicht vorwerfen, sie sage nicht offen, wofür sie als Vorsitzende der Partei Die Linke stehen wird. Und auch nicht, dass sie bislang keinen neuen Ton in die Debatte über den zukünftigen Kurs der Partei eingebracht habe. Es sei »die Partei«, sagte sie am Mittwoch dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die »die Richtung unserer Politik im Bundestag bestimmt«. Diese Feststellung darf man in einer Partei, in der die Bundes- und Landtagsfraktionen sich weitgehend verselbständigt haben, durchaus als Kampfansage auffassen. Vor wenigen Tagen erst hatte ein Mitglied des scheidenden Bundesvorstandes gegenüber jW analysiert, dass die Linkspartei sich einem Zustand nähere, in dem »die Mitglieder gar nichts, die Vorstände wenig und die Fraktionen alles zu sagen haben«.

Falsch liegt allerdings, wer annimmt, dass die Thüringer Landes- und Fraktionschefin eine Stärkung der Autorität »der Partei« gegenüber den Fraktionen anstrebt, um diese wieder enger an Programm und aktuelle Beschlusslage anzubinden. Am Mittwoch bekräftigte sie gegenüber dpa, was sie auch bei anderen Gelegenheiten zu Protokoll gegeben hat: »Wir müssen vorbereitet sein, sollte sich das Fenster zu einer Regierungsbeteiligung in diesem Jahr öffnen.« Und: »Ich werbe dafür, uns regierungsbereit zu machen.«

Die Herstellung von »Regierungsbereitschaft« wird hier ohne Zweifel verstanden als die Herbeiführung eines Zustandes, den die eventuellen »Partner« unter dem Stichwort »Regierungsfähigkeit« einfordern. Dafür muss noch der eine oder andere Akzent anders gesetzt und ein Stapel programmatisches Altpapier entsorgt oder wenigstens neu arrangiert werden. Auch der politisch-moralische Haushalt der Partei, in der sich viele Mitglieder unterhalb der Ebene der Vorstände und Fraktionen aus Sorge um das sozialistische und friedenspolitische Profil einer Umarmung durch SPD und Grüne auf Bundesebene entziehen wollen, muss aufgemöbelt werden – die Begeisterung für ein »grün-rot-rotes« Projekt wirkt nämlich sogar bei denen müde und gespielt, die dafür Werbung machen.

Kurzum: Hennig-Wellsow wird, wenn sie sich am Sonnabend zur Wahl stellt, die Kandidatin der militanten »Regierungslinken« sein. Es ist nahezu sicher, dass sie gewählt wird. Mit einer gewissen Spannung wird allerdings auf ihr Wahlergebnis gewartet: Den meisten Delegierten dürfte klar sein, dass dieses Votum auch als Gradmesser für die Unterstützung, die das Projekt der Zurichtung der Partei für eine »Regierungsfähigkeit« auf Bundesebene genießt, interpretiert werden wird. Das gilt auch für die Kandidatur von Matthias Höhn, dessen »Diskussionangebot« zur Außen- und Sicherheitspolitik in den vergangenen Wochen für Unruhe sorgte, für den stellvertretenden Parteivorsitz.

Vorerst weniger eindeutig positioniert sich in der Regierungsfrage die hessische Landtagsfraktionschefin Janine Wissler, die neben Hennig-Wellsow für das Amt der Kovorsitzenden kandidiert. Im September vergangenen Jahres hatte Wissler in einem Pressegespräch in Wiesbaden bekräftigt, sie fühle sich dem linken Flügel der Partei zugehörig. Manches deutet indes darauf hin, dass das für sie mitnichten ausschließt, im Zweifelsfall den Weg für eine Regierungsbeteiligung der Linkspartei auch auf Bundesebene freizumachen. Im Gespräch mit der Taz legte Wissler vor einigen Tagen Wert auf die Feststellung, in Hessen sei »›Rot-Rot-Grün‹ zweimal nicht an uns gescheitert«. Zwar halte sie eine Regierung mit SPD und Grünen im Bund nicht für wahrscheinlich; man solle aber »nichts ausschließen«. Über »Regierung oder Opposition« wolle man »anhand von Inhalten« und der Frage, »ob wir Veränderungen durchsetzen können«, entscheiden. Da unklar und für Interpretationen offen ist, was für »Inhalte« und »Veränderungen« hier gemeint sind, kann jeder offensive Regierungsfreund mit so einer Einschränkung leben.

Das Rennen um den Parteivorsitz scheint, da namhafte weitere Kandidaturen fehlen, vorab entschieden zu sein – auch wenn ein Genosse, der dem Vorstand eines ostdeutschen Landesverbandes angehört, am Mittwoch gegenüber jW einschätzte, dass bei diesem Parteitag »einige Überraschungen« möglich sind, da sich in und unter den »sortierenden Netzwerken« zuletzt manches verschoben habe. Dazu komme, dass in den neuen Parteivorstand viele Kandidatinnen und Kandidaten drängten, »von denen niemand so genau sagen kann, wie sie ticken«.

Als offen galt auch das Rennen um den Posten des Bundesgeschäftsführers. Hier bewarben sich Amtsinhaber Jörg Schindler und der Leiter des Büros der Bundestagsfraktion, Thomas Westphal. Ein Delegierter deutete insbesondere diese Kandidatur gegenüber jW als Symptom für verdeckte Richtungskämpfe und Risse in der Strömungsarchitektur: Schließlich mute es »fast verrückt« an, unmittelbar vor sechs Landtagswahlen und einer Bundestagswahl den Bundesgeschäftsführer auszutauschen. Hinter den Kulissen wurde unterdessen intensiv nachverhandelt: Am Mittwoch nachmittag hieß es, Westphal ziehe seine Kandidatur zurück.