Griechisches Konsulat in Berlin besetzt

Berlin. Neun Menschen haben am Mitttwoch mittag das griechische Konsulat in Berlin besetzt und wurden am Nachmittag von der Polizei abgeführt. Anlass für die Aktion ist der Hungerstreik von Dimitris Koufontinas, der seit dem 8. Januar gegen seine verschlechterten Haftbedingungen durch die rechte Regierung des griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis protestiert. Seit einigen Tagen befindet sich Koufontinas, der wegen seiner Mitgliedschaft in der Organisation »17. November« zu einer Haftstrafe verurteilt worden war, auf der Intensivstation des Lamia-Krankenhauses, da sich sein Gesundheitszustand verschlechtert hat. (jW)