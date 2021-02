Nachschlag: Kanaren als Käfig

Andreas Jütte/dpa Nach lebensgefährlicher Passage die Ankunft im Ferienparadies (Los Cristianos/Teneriffa, 10.12.2020)

Die »Festung Europa« schottet sich längst nicht nur gegen Asylsuchende und Migranten ab, die über das Mittelmeer die EU erreichen wollen. Ein Vorposten im Kampf der europäischen Regierungen gegen Migration sind auch die zu Spanien gehörenden Kanarischen Inseln. Dort verschärfte sich zuletzt die Situation für Schutzsuchende, die eigentlich direkt aufs Festland weiterziehen wollen, aber nun dort praktisch festgehalten werden (siehe jW vom 21.1.). Wie sich die Lage auf den Inseln in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelte, ist Thema der am Montag abend in Deutschlandfunk Kultur ausgestrahlten Sendung zu diesem »Hotspot«.

Beispielsweise halte die Polizei am Flughafen Menschen für bis zu sechs Stunden fest, obwohl diese einen negativen Coronatest, ein gültiges Flugticket und gültige Reisepapiere vorweisen können. Der gebuchte Flug ist dann längst verpasst. Ein Richter aus Las Palmas bewertet die Aktion als illegal. Die EU verwandle ihm zufolge die Kanaren in einen Käfig. (mb)