Myanmar: USA verschärfen Sanktionen

Washington. Die USA haben gegen zwei weitere Mitglieder der nach dem Putsch vom 1. Februar installierten Militärregierung in Myanmar Strafmaßnahmen verhängt, wie US-Außenminister Antony Blinken am Montag (Ortszeit) mitteilte. Betroffen sind der Kommandant der Luftwaffe, General Maung Maung, und der Generalleutnant Moe Myint Tun. Ihnen wird die Einreise in die USA untersagt. Außerdem werden mögliche dortige Vermögenswerte der zwei Generäle eingefroren. (AFP/jW)