Israelische Ausrüstung für deutsche Panzer

Tel Aviv. Israel wird deutsche Kampfpanzer vom Typ »Leopard 2« mit einem Abwehrsystem gegen Raketen ausstatten. Ein entsprechendes Abkommen sei zwischen den Verteidigungsressorts beider Länder unterzeichnet worden, teilte eine Sprecherin des israelischen Verteidigungsministeriums am Dienstag mit. Das System ­»Trophy« ist auf einen Abschuss der Rakete aus der Entfernung ausgelegt. Israels Verteidigungsminister Benjamin Gantz sprach von einem Vertrauensbeweis Deutschlands in ein israelisches System, »der die besondere Beziehung und enge Zusammenarbeit unserer Länder« veranschauliche. Vereinbart wurde den Angaben zufolge die Lieferung der Systeme für eine deutsche Panzerkompanie. Außerdem bietet Israel eine operative Schulung an. (dpa/jW)