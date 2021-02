Verdi: Tarifgespräche festgefahren

Berlin. Die Tarifverhandlungen für die rund 100.000 Beschäftigten der Papier,

Pappe und Kunststoffe verarbeitenden Industrie sind festgefahren. Auch die dritte Verhandlungsrunde in Berlin blieb am Montag abend ohne Ergebnis, wie Verdi am Dienstag in einem Statement mitteilte. »Lange Laufzeit, niedrige Lohnerhöhungen,

fünf Monate ohne mehr Geld im ersten Jahr, dazu eine mickrige Erhöhung und zwei weitere Nullmonate im zweiten Jahr – das sind keine Grundlagen für ernsthafte Verhandlungen«, wird

Verdi-Verhandlungsführer Andreas Fröhlich in der Mitteilung zitiert. Die Gespräche wurden auf den 26. März in Berlin vertagt. (jW)