Proteste in Georgien nach Festnahme

Tbilissi. Nach der Festnahme von Oppositionsführer Nika Melia in Georgien haben Tausende seiner Anhänger in der Hauptstadt Tbilissi demonstriert. Sie versammelten sich am Dienstag vor dem Regierungssitz und forderten vorgezogene Neuwahlen, wie ein AFP-Reporter berichtete. Bei der Verhaftung des Politikers am Dienstag morgen wurde Tränengas gegen dessen Unterstützer eingesetzt, die sich am Sitz von dessen Partei Vereinte Nationale Bewegung versammelt hatten. Dort fanden sich auch die Vorsitzenden der übrigen Oppositionsparteien ein. Zahlreiche Demonstranten wurden festgenommen. (AFP/jW)