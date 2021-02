Linke-Abgeordnete erhält erneut Morddrohung

Stuttgart. Die baden-württembergische Bundestagsabgeordnete Gökay Akbulut (Die Linke) hat erneut eine Morddrohung erhalten. Wie ihr Landesverband am Dienstag mitteilte, erreichte Akbulut Ende Januar ein Bild einer Pistole nebst Patronen, auf dem in türkischer Sprache »Der Tod wird dich finden« gestanden habe. Demnach wurde die Drohnachricht unter dem Decknamen und mit dem Foto eines bekannten Auftragsmörders türkischer Geheimdienste verschickt. Wie auch bei einer Drohung im letzten Jahr sei die Nachricht mit »Jitem« unterschrieben worden, der Bezeichnung des Geheimdienstes der türkischen Gendarmerie. Die Linke bekräftigte in der Mitteilung ihre Forderung nach Auflösung türkisch-faschistischer Gruppierungen in der BRD sowie nach der sofortigen Aufgabe der Kooperation zwischen deutschen und türkischen Polizei- sowie Geheimdienstbehörden. (jW)