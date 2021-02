Schaeffler baut neues Zentrallabor

Herzogenaurach. Der fränkische Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler baut für 80 Millionen Euro ein neues Zentrallabor am Firmensitz in Herzogenaurach. Das Gebäude soll rund 400 Mitarbeitern Platz bieten und bis 2023 fertiggestellt sein, sagte Firmenchef Klaus Rosenfeld am Montag. Die Investition ist Teil des Konzernumbaus, bei dem die Schließung mehrerer Standorte und die Kündigung von rund 4.400 Beschäftigten vor allem in Deutschland vorgesehen ist. (dpa/jW)