Weiter Proteste gegen Zensur in Spanien

Barcelona. Auch am Sonntag abend ist es in Barcelona sowie weiteren Städten in Spanien zu Protesten gegen die Inhaftierung des wegen Gewaltverherrlichung und Beleidigung der Monarchie verurteilten Rappers Pablo Hasél gekommen. Nach Einschätzung spanischer Medien beteiligten sich etwa 1.000 Menschen an der Demonstration in Barcelona. Kundgebungen wurden auch aus Girona und Bilbao im Baskenland gemeldet. Die Inhaftierung des Linken Hasél löste auch Spannungen in der Koalitionsregierung in Madrid aus. (dpa/jW)