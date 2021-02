Spekulanten ausbremsen

Christoph Soeder/dpa »Mietendeckel« allein reicht nicht. Druck auf Immobilienhaie muss erhöht werden (Berlin, 6.4.2019)

Vor einem Jahr trat in der Hauptstadt der sogenannte Mietendeckel in Kraft. Die Berliner Mietergemeinschaft zieht eine positive Bilanz: »Die Angebotsmieten in Berlin stagnierten im vergangenen Jahr. Damit weicht die Stadt erfreulicherweise von anderen deutschen Metropolen ab«, sagte Sprecher Philipp Möller am Montag gegenüber jW. Die Absenkung überhöhter Mieten sei als eine Umverteilung von oben nach unten zu begrüßen. Gleichzeitig jedoch seien »diverse Ausweichstrategien seitens der Vermieterseite zu beobachten«, beispielsweise »Schattenmieten«. Die stark gestiegenen Mietpreise im frei finanzierten Neubau verwiesen darauf, dass der Mietendeckel allein nicht reichen werde, um die Situation auf dem Wohnungsmarkt nachhaltig zu verbessern, so Möller. »Notwendig wäre ein öffentliches Wohnungsbauprogramm zur Ausweitung des kommunalen und preisgünstigen Wohnungsbaus als begleitende Maßnahme.«

Das ist der CDU zuviel. »Der Mietendeckel gibt den Mieterinnen und Mietern keine Sicherheit«, klagte Christian Gräff, Sprecher für Bauen und Wohnen in der Fraktion des Abgeordnetenhauses, am Montag gegenüber jW. Er habe das eigentliche Problem nicht gelöst, sondern verschärft. Gräff sieht seine Klientel bedroht: »Ich finde es grundfalsch, dass wir 70 Prozent Sozialwohnungen beim Neubau haben.« Das sei »nicht gut für die soziale Durchmischung«.

Die weiterhin stark steigenden Mieten werden auch auf dem Wohngipfel der Bundesregierung am Dienstag ein wichtiges Thema sein. Schon vor dem Treffen kündigte Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) in den Zeitungen der Funke-Gruppe weitere Schritte an, um den Preisanstieg zu bremsen. »Wir werden die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen strenger begrenzen«, sagte Lambrecht. Außerdem werde das Mietspiegelrecht reformiert, um seine Instrumente wirksamer zu machen.

Für die Gewerkschaft IG BAU sind die Maßnahmen völlig unzureichend. Weil der Staat für die Mieten von Hartz-IV-Beziehern aufkomme, trage der Steuerzahler auch die Kosten der »Mietenexplosion«, sagte der Vorsitzende der Gewerkschaft, Robert Feiger, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe am Montag. Demnach sei die durchschnittliche Kaltmiete für Wohnungen von Hartz-IV-Beziehern mit einfachem Standard von Anfang 2015 bis Oktober 2020 von 5,43 Euro pro Quadratmeter auf 6,96 Euro gestiegen. Dieser Erhöhung von 28 Prozent stehe ein Anstieg der Verbraucherpreise von lediglich 7,5 Prozent entgegen. Hätten sich die Mietpreise analog zu den Verbraucherpreisen entwickelt, hätten Bund und Kommunen 1,9 Milliarden Euro gespart. Diese Summe entspreche fast dem Volumen, das Bund und Länder in einem Jahr in den sozialen Wohnungsbau investieren, so Feiger.

Spekulanten können sich hingegen weiter austoben. Der Trend zu überhöhten Immobilienpreisen hat sich vor allem in deutschen Großstädten im vergangenen Jahr verschärft, wie die Deutsche Bundesbank in ihrem Monatsbericht am Montag mitteilte. Auch in vielen ländlichen Regionen verteuerten sich Häuser und Wohnungen seit Jahren zunehmend.

Die neoliberale Umverteilung trifft auch immer stärker die sogenannte Mittelschicht. Einer am Montag veröffentlichten Studie des unternehmernahen Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) zufolge ist der Prozentsatz der Haushalte, die in einem Eigenheim wohnen, zum ersten Mal seit 1993 gesunken.