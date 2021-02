Venezuela bietet Mexiko Erdgas an

Caracas. Nach Engpässen bei der Energieversorgung wegen des stürmischen Winterwetters in den USA hat der venezolanische Präsident Nicolás Maduro angeboten, Erdgas nach Mexiko zu liefern. »Mit Blick auf die Pläne zur Gasproduktion sollten wir uns zum Ziel setzen, ein zuverlässiger Gaslieferant für Mexiko (…) zu sein«, sagte Maduro bei einem Besuch des staatlichen venezolanischen Ölkonzern PDVSA am Freitag. Venezuela, das wegen einer US-Blockade in einer tiefen wirtschaftlichen und sozialen Krise steckt, hatte im Januar bereits Sauerstoffzylinder in das Nachbarland Brasilien geschickt. (dpa/jW)