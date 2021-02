Russland lässt dritten Coronaimpfstoff zu

Moskau. In Russland ist ein dritter Impfstoff zur Eindämmung der Coronapandemie zugelassen worden. Bereits ab Mitte März sollten die ersten 120.000 Dosen des neuen Vakzins »Covivac« in der Bevölkerung verimpft werden, kündigte am Sonnabend Regierungschef Michail Mischustin an. Russland hatte als erstes Land bereits im August einen ersten Coronaimpfstoff – »Sputnik V« – zugelassen. Im Oktober teilte Präsident Wladimir Putin mit, dass ein zweites Vakzin – »Epivaccorona« – zum Einsatz kommen werde. (AFP/jW)