Libyen: Erkenntnisse zu Söldnereinsatz

New York. Ein bekannter Trump-Unterstützer, er ist Gründer der US-Militärfirma Blackwater, ist nach Angaben eines vertraulichen UN-Berichts einer der Hauptbeteiligten bei einer geheimen Söldneroperation in Libyen gewesen. Das berichtete dpa am Sonnabend. Erik Prince soll laut einem Expertengremium der Vereinten Nationen dem abtrünnigen libyschen General Khalifa Haftar im April 2019 in Kairo eine Militäroperation vorgeschlagen haben, die ihm im Kampf gegen die UN-gestützte Regierung des Landes helfen sollte. Der UN-Bericht wurde am Donnerstag dem Sicherheitsrat präsentiert. (dpa/jW)