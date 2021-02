BER: Zentralflughafen der DDR wird geschlossen

Schönefeld. Im Terminal 5 des neuen Hauptstadtflughafens BER werden an diesem Montag zum vorerst letzten Mal Passagiere empfangen. Das Abfertigungsgebäude des früheren Zentralflughafens der DDR schließt, weil die Zahl der Fluggäste in der Coronakrise eingebrochen ist. »Wir schließen zunächst für ein Jahr, dann entscheiden wir wieder«, sagte Flughafensprecher Hannes Stefan Hönemann. »Wenn es gut läuft, machen wir das Terminal wieder auf«, behauptete er. Damit ist es indes auch möglich, dass das Terminal nicht wieder öffnet. Das Gebäude war 1976 in Betrieb genommen worden. Bis 1989 stieg die jährliche Passagierzahl auf 2,9 Millionen. Der Boom der Billigflieger führte 2018 zum Rekord von nahezu 13 Millionen. Im Herbst war in Schönefeld der neue Hauptstadtflughafen »Willy Brandt« eröffnet und in Berlin der Flughafen Tegel geschlossen worden. Vorerst checken Passagiere nur noch im neuen Hauptterminal ein. (dpa/jW)