Berliner AfD schließt Abgeordneten aus

Berlin. Das Schiedsgericht des Berliner Landesverbandes der AfD hat den Abgeordneten Andreas Wild aus der Partei ausgeschlossen. Das teilte die Partei am Sonntag mit. Wild war in der Vergangenheit mehrfach mit rassistischen Reden aufgefallen; er wird der offiziell aufgelösten »Flügel«-Strömung zugerechnet. Im November 2018 hatte Wild für einen Eklat gesorgt, als er bei einer Gedenkstunde im Abgeordnetenhaus und am Holocaust-Mahnmal mit einer blauen Kornblume am Revers auftauchte, dem Erkennungszeichen der österreichischen NSDAP in den 1930er Jahren. (jW)